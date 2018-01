AaB ankommet til perfekte forhold

FODBOLD: Det var en lang rejsedag med fly og bus, men da først AaB-spillerne tirsdag ankom til Hotel Almenara i San Roque i Spanien og kort efter til træningsbanerne ved Ayala Polo Club cirka ti minutters kørsel derfra, så var alle i strålende humør.

Både hotel og træningsbaner var nemlig helt som de skulle være.

- Det er helt perfekte forhold, og vi har endda to træningsbaner. Hvis man ikke kan spille og træne under de her forhold, så kan man ikke spille, lyder det med et stort smil fra træner Morten Wieghorst.

- Nu har vi ikke fået set det hele endnu, men banerne er gode, græsset er grønt, og vejret er til korte ærmer og shorts. Så jeg synes, det ser ganske fornuftigt ud, siger Patrick Kristensen med vanlig nordjysk beskedenhed.

- Men vi har indtil videre kun fået en sandwich på hotellet, så maden kan jeg ikke helt udtale mig om endnu, siger han.