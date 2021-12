AaB ansætter FCK-træner

FODBOLD:Fra årsskiftet har AaB ansat Niels Lawaetz som udviklingstræner.

Han kommer fra en stilling som U15-træner i FC København. Tidligere har han været ansat hos DBU, hvor han har haft ansvaret for talentudviklingen for U13 og U14 på Sjælland og i København.

Niels Lawaetz har været i FC København i flere omgange. Han var også ansat som i hovedstadsklubben, inden han var forbi DBU. Tidligere har han også været træner i Holbæk. Han har indtil nu været bosat i Tølløse.

FC København meddeler på sin hjemmeside, at Niels Lawaetz har fået nyt job i AaB som metodik- og trænerudviklingschef.

- Det er en vigtig post, vi har fået besat med tilføjelsen af Niels. Vi har haft nogle samtaler med ham, og i hele forløbet har han virkelig bragt nogle spændende ting til bordet, så både jeg og Inge (André Olsen, red.) var ikke i tvivl om, at han var den rette mand til jobbet, siger AaB's talentchef Anders Damgaard.

- Niels Lawaetz skal arbejde med vores metodik i træningen. Han skal sikre den røde tråd fra U10 til U19, og det er noget, han har stor erfaring med fra sit job i både DBU og i FCK, siger Anders Damgaard.

- Der er ingen tvivl om, at fagligheden og erfaringen er i top hos Niels, og så er han en meget behagelig stille og rolig fyr. På mange måder er han meget nordjysk i sin væremåde, så vi er sikre på, at han vil passe godt ind, siger Anders Damgaard.

Niels Lawaetz er er dermed en oplagt afløser for Søren Krogh, der tidligere på året meddelte, at han stopper i AaB senest til sommer, når hans kontrakt udløber.

Søren Krogh er dog fortsat at finde i AaB. Spørgsmålet er, om han også er det efter nytår.

- Det er en løbende dialog, jeg har med AaB. Der har været fin interesse for mig, så jeg skal nok få et nyt job. Spørgsmålet er så, om det bliver fra nytår eller fra sommer, fortæller Søren Krogh til Nordjyske.

Han glæder sig dog over, at AaB har handlet hurtigt i forhold til noget, der kunne minde om en afløser for Søren Krogh.

- Jeg har ikke selv været med i den proces, men det glæder mig, at AaB har handlet rettidigt, og kan jeg bidrage med til en indkøringsfase, så er jeg klar på det. Der er no bad feelings, siger Søren Krogh.