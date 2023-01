AaB arbejder på at sende angriber videre

GISTRUP:Milan Makaric' dage som AaB-spiller er formentlig talte.

Den 27-årige serbiske angriber var henvist til individuelle øvelser, da AaB onsdag formiddag trænede på kunstgræsbanen i Gistrup for sidste gang, inden holdet lørdag drager på træningslejr i Spanien.

Det skyldes, at der arbejdes på at finde en ny klub til Milan Makaric, fortæller AaB's fungerende sportschef, Thomas Bælum.

- Vi har en god dialog med Milan og hans agent, og vi arbejder på en løsning, så Milan kan finde et andet sted, hvor han kan komme til at score nogle mål. Derfor er han ude af træningen i øjeblikket.

- Det er svært at sige, hvor tæt vi er på en løsning, for der er mange snakke. Der er også nogle vinduer, der er åbne længere end det danske, men vi arbejder på højtryk på at finde en løsning, for som det ser ud nu, får Milan svært ved at få nok spilletid i den her gruppe, siger Thomas Bælum.

Lykkes AaB med at finde en ny klub til Milan Makaric, er den fungerende sportschef meget tilfreds med den trup, der står tilbage.

- Så vil vores trup have en ok størrelse, og vi vil have konkurrence på alle pladser, konstaterer Thomas Bælum, der over vinteren har forstærket AaB-truppen med målmand Nico Mantl, forsvarsspillerne Kasper Jørgensen og Rasmus Thelander samt angriberen Nicklas Helenius. Derudover er forsvarsspilleren Anders Hagelskjær vendt hjem efter et endt lejeophold i norske Sarpsborg.

Der er umiddelbart ikke lagt op til yderligere tilgange, før transfervinduet smækker i tirsdag aften.

- Som jeg har sagt før, vil det kræve, at der opstår en mulighed, som vi vil se som en mærkbar forstærkning, og som kan gøre en forskel på den korte bane. Som det ser ud nu, er vi meget tilfredse. Der er god konkurrence om pladserne, og der bliver trænet på et højt niveau, så der skal ske noget ekstraordinært, hvis vi skal foretage os mere, siger Thomas Bælum.

Torsdag står AaB-truppen over for den sidste testkamp inden træningslejren i Spanien. Viborg er værter for et opgør, der spilles over to gange en time. Den kamp bliver uden Theo Sander, der også har været genstand for spekulationer i januars transfervindue.

Nordjyske har tidligere fortalt, at Manchester City var på plads til vinterens første testkamp mod Fredericia for at se den unge målmand an, og i sidste uge fortalte Ekstra Bladet, at AaB planlægger et salg i dette transfervindue.

Theo Sanders fravær mod Viborg er dog ikke transferrelateret, slår Thomas Bælum fast.

- Der er hele tiden en masse snak omkring Theo, men der er ikke noget konkret, siger den fungerende sportschef.

Torsdagens kamp bliver også uden Nicklas Helenius, Younes Bakiz og Jeppe Pedersen, der alle er på skadeslisten.

- Det er ikke noget alvorligt, men de spiller ikke mod Viborg. Jeg kan endnu ikke svare på, om de er klar til at træne med, når vi tager hul på træningslejren, men det håber jeg selvfølgelig, at de er, siger cheftræner Erik Hamrén.

Torsdagens kamp mellem Viborg og AaB fløjtes i gang klokken 12, og kan ses direkte på Viborg FF's Youtube-kanal. Efterfølgende får du reaktioner og analyse på nordjyske.dk.