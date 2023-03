AaB-assistent skal forsøge at lave mirakler

AALBORG:Han er én gang tidligere trådt til som vikar på cheftrænerposten, og nu gør han det igen. AaB har efter mandagens fyring af Erik Hamrén givet ansvaret til assistenten Oscar Hiljemark i de resterende 10 kampe i superligasæsonen.

- Der er mildt sagt mange følelser i spil på sådan en dag. Erik har været en god kollega, som jeg har haft en god og tydelig kommunikation med, og hen ad vejen er han også blevet en god ven. Så jeg er selvfølgelig trist på hans vegne, siger Oscar Hiljemark.

Han havde også ansvaret som cheftræner i de første tre kampe i foråret 2022, da AaB lod Martí Cifuentes gå til svenske Hammarby. Dengang førte han AaB til fire point, inden Lars Friis blev ansat som cheftræner.

- Jeg blev informeret her til morgen, og jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i min magt for at hjælpe AaB i den nuværende situation. Jeg har gjort det én gang tidligere, og det er det arbejde, jeg nu fokuserer på, siger den forfremmede AaB-assistent.

- Vi står i en situation, hvor vi skal ud og jagte nogle point, og der skal vi havde fundet en klarhed og tydelighed i, hvordan vi skal gøre det. Sådan er situationen, men det vil være upassende, hvis jeg i dag begynder at gå i detaljer med mine planer.

Oscar Hiljemark stillede mandag op til de fremmødte journalister på AaB's træningsanlæg. Foto: Martin Damgård

- For mig handler det også om at forsøge at få et overblik, evaluere på tingene og derefter få lagt en plan sammen med den øvrige stab, siger Oscar Hiljemark.

Den forfremmede assistent lægger ikke skjul på, at der venter et stort stykke arbejde forude, men pointerer samtidig, at opgaven kan løses.

- Jeg har en stærk tro på de her spillere og føler, at AaB skal være et bedre sted. Det skal vi i fællesskab forsøge at grave frem. Vi har brug for, at alle står sammen og hjælper til i de næste 10 kampe. Det gælder alle lige fra fans, spillere og ledere - og helt op til Thomas (Bælum, AaB-direktør, red.), siger svenskeren, der i første omgang har fået cheftræneransvaret i sæsonens tilbageværende 10 kampe.

Mandag stod den på restitutionstræning for de spillere, der var involveret i søndagens kamp mod Randers FC, mens de øvrige satte sig i en bus mod Vejle for at spille en kamp i den såkaldte Future Cup. Tirsdag bliver almindelige træningsdag med det nye ansvar for Oscar Hiljemark.