AaB-back tripper utålmodigt for at hjælpe holdet

AALBORG:2023 har indtil videre været et særdeles forsømt år for AaB's Andreas Poulsen, der blot er noteret for 96 minutters superligafodbold. Skader har flere gange sat den 23-årige venstre back tilbage, men nu lysner det omsider.

- Jeg har siddet og kedet mig indenfor i vores styrkerum de seneste tre-fire uger, men nu er jeg endelig blevet sluppet løs ude på træningsbanen, og det er virkelig skønt, fortæller Andreas Poulsen.

I første omgang må han dog nøjes med at køre solotræning under ledelse af fysioterapeut Simon Enevoldsen.

- Det går rigtig godt, og bliver det ved med det, så håber jeg da, at jeg i løbet af en uges tid kan få grønt lys til at indgå i holdtræningen igen. Jeg vil rigtig gerne ind og hjælpe holdet, men omvendt skal vi heller ikke forcere noget. Det har vi gjort én gang, hvor det gik lidt galt, men jeg synes , at jeg står et meget bedre sted nu, fortæller AaB-backen.

Andreas Poulsen startede inde i forårspremieren mod AGF, men måtte her lade sig udskifte, og det blev startskuddet til et skidt forløb.

AaB's Andreas Poulsen genoptræner på kunststofbanen i Gistrup Foto: Claus Jensen

- Jeg havde lidt overbelastning i begge lægmuskler, men det var egentlig ikke nogen større ting. Da jeg så genoptog træningen, skete der desværre det, at jeg i stedet fik en fibersprængning, sukker Andreas Poulsen, der nåede tilbage på banen i marts og fik et indhop mod OB, inden han igen måtte bremse op.

-Det har været et lidt kompliceret forløb, men jeg forsøger at lade være med at kigge for meget tilbage og i stedet se fremad, siger backen, der også har noteret sig en positivt stemningsskifte i truppen.

- Det har været fedt at følge holdet under Oscar Hiljemark, for han har sine klare principper, som han relativt hurtigt har fået ind i spillerne. Der er i hvert fald klar spillemæssig fremgang, men vi skal være en tand mere kyniske, så det kaster endnu flere point af sig, vurderer Andreas Poulsen.

Han er altså ikke aktuel til AaB's superligakamp på fredag i Silkeborg, hvor hans indsats ellers kunne have været aktuel. Jakob Ahlmann må i hvert fald betegnes som usikker starter, efter at han tidligere på ugen fik et slag over anklen og ikke har trænet siden.

Trioen Kasper Jørgensen, Oliver Ross og Jeppe Pedersen var i øvrigt også fraværende ved onsdagens AaB-træning.

I forvejen må aalborgenserne undvære en karantæneramt Rasmus Thelander, når det går løs på Jysk Park.