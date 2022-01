AaB belønner angriber: Får lang kontrakt med superligaklubben

FODBOLD:AaB har i en længere periode været i dialog med Hobro IK om et køb af Kasper Høgh og af samme grund er den 21-årige angriber i øjeblikket med superligaholdet på Malta. Her har han gjort så godt et indtryk på træningslejren, at skiftet nu bliver permanent.

AaB har med øjeblikkelig virkning købt Kasper Høgh fri af den nordjyske 1. divisionsklub, hvor han kun nåede at spille et halvt år. Superligaklubben har udstyret den talentfulde angriber med en kontrakt for de næste fire og et halvt år.

Se billedgalleri med Kasper Høgh nederst i artiklen

- Det er en dejlig tiltro at få, og jeg er super glad for at få muligheden i AaB. Jeg har fra første dag på træningslejren forsøgt at vise mig frem fra min bedste side, og det har heldigvis givet pote, siger Kasper Høgh.

Kasper Høgh er fysisk stærk, har fart og er udstyret med en fin målnæse. Foto: Lars Pauli

AaB og Hobro har i et stykke tid været i dialog om, hvornår der ville være det rigtige tidspunkt for angriberen at tiltræde i superligaklubben.

- Vi vidste jo godt, at han var god, for vi har fulgt ham tæt i Hobro. Og det indtryk har vi bare fået bekræftet i træning og kamp hernede på Malta. Han har fart, er fysisk stærk og kommer til chancer, og jeg synes, han har været en af de bedste angribere på træningslejren, siger sportschef Inge André Olsen.

Kasper Høgh slår fast, at han er Hobro taknemmelig for, at klubben har hjulpet ham tilbage til Superligaen, efter at han uden held havde forsøgt at bide sig fast i Randers FC.

- Jeg vil gerne rette en kæmpe tak til Hobro, der gav mig chancen og viste mig stor tillid, da jeg i sommer var på jagt efter noget fast spilletid.

Den 21-årige angriber ses her i aktion mod tjekkiske Sigma Olomouc forleden. Foto: Lars Pauli

- På det tidspunkt følte jeg, at jeg var nødt til at træde et skridt ned i 1. division, og så er tingene siden gået op i en højere enhed for mig, siger Kasper Høgh, der i efteråret nåede at spille 12 førsteholdskampe og lave fire mål for Hobro.

Hvis AaB-projektet skal lykkes for den unge angriber, så kræver det, at han ikke som i Randers FC overvejende sidder sig på bænken. Han gør sig dog ingen tanker om en gentagelse.

- Nu skal jeg lige ind og finde på min plads på det her hold, og det gør jeg bedst ved at lade støvlerne tale. Men min tro på mig selv fejler ikke noget, fastslår Kasper Høgh, der allerede fredag kl. 16.00 skal i aktion igen for AaB, der møder østrigske WSG Tirol på Malta. Se kampen direkte på nordjyske.dk.

Se galleri med Kasper Høgh i aktion på AaB's træningslejr. Fotos: Lars Pauli

