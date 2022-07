AaB jagter sæsonens første point: Følg kampen mod Horsens live

FODBOLD:Klokken 14 spiller AaB sæsonens anden hjemmekamp, når AC Horsens kommer på besøg på Aalborg Portland Park, og du kan følge kampen herunder.

AaB går offensivt til værks, når holdet søndag skal forsøge at få de første point i denne sæson.

Til hjemmekampen mod AC Horsens har AaB-træner Lars Friis nemlig fundet plads til en ekstra offensivspiller. I forhold til sidste søndags 1-3-nederlag til FC København er sidste sæsons topscorer Louka Prip med i startopstillingen i stedet for Pedro Ferreira.

Det betyder, at Malthe Højholt rykker en tand tilbage og indtager den defensive midtbaneposition, mens Louka Prip overtager Højholts position som en af de to mere offensive centrale midtbanespillere.

Ellers er AaB's startopstilling uændret i forhold til nederlaget mod FC København. Det betyder, at der blandt andet er genvalg til Anosike Ementa helt i front.

Én time til kampstart, følgende 11 starter dagens opgør mod AC Horsens. 🔥



Kampstart kl. 14.00 på Aalborg Portland Park. 🔴⚪️🔴



Følg opgøret direkte på Canal 9, Discovery+ eller P4.#AaB #SuperAaB #sldk #AaBACH #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/eBdnB6ZaN9 — AaB (@aabsportdk) July 31, 2022

Oprykkerne fra AC Horsens er modsat AaB kommet flyvende fra start med to sejre i sæsonens to første kampe. Gæsterne har de to tidligere AaB'ere Anders K. Jacobsen og Moses Opondo med fra start, mens Marcus Hannesbo, som Horsens har lejet i AaB, begynder kampen på bænken.