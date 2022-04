AaB lukkede Silkeborg helt ind i tæt bronzekamp: Sådan forløb kampen

FODBOLD:AaB tabte på Aalborg Portland Park med 1-2 til et kynisk Silkeborg-hold i en kamp, der aldrig nåede nye spillemæssige højder.

AaB kom bagud to gange i opgøret, men det var kun den ene gang, at holdet formåede at svare tilbage ved Rasmus Thelanders hurtige udligningsmål, selvom nordjyderne havde flere gode muligheder til at få udlignet til 2-2 i slutningen af anden halvleg.

17-årige Oliver Ross havde det bedste og flotteste forsøg med to minutter tilbage, da han afdriblede en modstander og fyrede bolden på overliggeren.