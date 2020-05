AaB blev sat på plads af topholdet i den første test

FODBOLD:Det blev til et klart nederlag, da AaB fredag eftermiddag var i kamp for første gang siden 8. marts.

En testkamp hjemme på Aalborg Portland Park mod FC Midtjylland blev tabt 0-3. Kampen var den første af to testkampe, inden det søndag 31. maj igen går løs i 3F Superligaen med en udekamp mod Esbjerg.

AaB-træner Jacob Friis var uden den skadede trio Lucas Andersen, Rasmus Thelander og Aramis Kouzine og havde derudover rystet posen godt og grundigt med en startopstilling, der talte unge folk som Thomas Albert Christiansen, Malthe Højholt, Jeppe Pedersen og Søren Tengstedt, mens FC Midtjylland til gengæld kom til Aalborg i stærkeste opstilling.

Det var da også gæsterne, der var farlige første gang allerede i kampens første minut, da et indlæg fra højre fra Joel Andersson skabte ravage foran AaB's mål, men ingen af de fremadstormende FC Midtjylland-spillere kunne nå frem til bolden.

AaB - FC Midtjylland x-x (0-1) 0-1 Sory Kaba (42. minut), 0-2 Ronnie Schwartz (58. minut), 0-3 Lasse Vibe (65. minut) AaB's opstilling i første halvleg (4-3-3): Jacob Rinne - Patrick Kristensen, Jores Okore, Thomas Albert Christiansen, Lukas Klitten - Jeppe Pedersen, Magnus Christensen, Malthe Højholt - Tom van Weert, Søren Tengstedt, Oliver Klitten AaB's opstilling i anden halvleg (3-4-3): Andreas Hansen - Mathias Ross, Kasper Pedersen, Anders Bærtelsen - Kristoffer Pallesen, Robert Kakeeto, Iver Fossum, Jakob Ahlmann - Frederik Børsting, Kasper Kusk, Patrick Olsen VIS MERE

Et minut senere var det i stedet AaB, der var farlige efter et kontraangreb. Efter en god dribletur fik Oliver Klitten afsluttet, men FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen stod i vejen.

Som første halvleg skred frem, overtog FC Midtjylland dog styringen mere og mere, og efter 18 minutters spil burde det også have udløst et mål. Et hjørnespark blev forlænget til bagerste stolpe, hvor Awer Mabil i helt fri position headede forbi mål.

20 minutter senere misbrugte gæsterne endnu en stor chance. En kikset AaB-clearing gav Evander frit skud i feltet, men brasilianeren bragede bolden over mål.

I det 42. minut fik FC Midtjylland dog det ventede føringsmål. AaB'erne mistede bolden på vej fremad banen, og det blev omgående straffet med en frispilning af Sory Kaba, der lagde bolden ind bag en sagesløs Jacob Rinne i AaB's mål.

Fra anden halvlegs start skiftede AaB 11 mand. Formationen blev ændret til 3-4-3, og folk som Kasper Pedersen, Jakob Ahlmann, Iver Fossum, Patrick Olsen og Kasper Kusk kom på banen, mens FC Midtjylland blandt andre sendte den tidligere AaB'er Ronnie Schwartz i spil.

10 minutter inde i anden halvleg var det nysammensatte AaB-hold farlige første gang. Kristoffer Pallesen opfangede et udspark fra FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen og headede bolden videre til Frederik Børsting i, men Børstings aflevering var for upræcis til at Kasper Kusk kunne få bolden under kontrol.

FC Midtjylland havde dog stadig overtaget, og få minutter senere blev det også 2-0 til gæsterne. Jesper Hansen fandt Lasse Vibe med et langt udspark. Han dirigerede bolden videre til Ronnie Schwartz, der med et fladt spark sendte bolden i mål uden for AaB-målmand Andreas Hansens rækkevide.

I det 65. minut blev ondt værre for AaB. Et indlæg fra FC Midtjyllands højre angrebsside havnede i den bagerste del af feltet, hvor Lasse Vibe ugeneret kunne pande bolden i nettet til 3-0.

Kampens sidste store chance tilfaldt også FC Midtjylland, da Lasse Vibe fem minutter før tid modtog bolden i feltet, vendte rundt og fik afsluttet, men Andreas Hansen diskede op med en god redning, så AaB trods alt nøjedes med et 0-3-nederlag.

AaB møder tirsdag OB i den sidste testkamp inden genstarten på 3F Superligaen.