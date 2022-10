AaB blev spist af løveunger

KØBENHAVN:Det var modsætninger, der mødtes, da AaB havde sendt sine tre U-ligahold til København for at møde FC København.

Mens AaB for både U17 og U19-holdets vedkommende frister en tilværelse i bunden af de respektive rækker, er FCK's hold begge med i toppen, hvor de forventes at vinde såvel U19 som U17-rækken i denne sæson.

AaB's U19-hold bød ellers trods mod de forsvarende U19-mestre, da Donavan Bagou bragte AaB i front efter et kvarter, men den føring fik blot lov at stå et kvarter, før den udlignet.

I anden halvleg satte FCK trumf på ved at score to gange og hive den ventede sejr i hus.

AaB's U19-hold er lige nu at finde på en sidsteplads. Meget bedre går det ikke for U17-holdet, der også måtte se sig besejret. Endda ret klart. Det blev 5-1 til FC Københavns U17-hold, der har vundet samtlige kampe i denne sæson.

AaB's U17-hold er den diametrale modsætning, da man med nederlaget mod FCK har tabt ni ud og 10 kampe og blot har spillet en enkelt uafgjort.

- Der var ikke så meget at sige til det resultat. Vi mødte bare et hold, der var markant bedre. Det kan meget vel være de kommende mestre, vi mødte, siger Theis Larsen, U17-træner i AaB.

- Vi lykkedes med en del ting i første halvleg, men der var nogle momenter, hvor vi lavede nogle fejl, og så var der nogle sekvenser, hvor der bare kom høj kvalitet fra FCK-spillerne. De der top-aktioner får vi bare ikke ligeså mange af, siger Theis Larsen, der kunne se Mads Mochau reducere til 1-2 undervejs.

Han er helt med på, at det ikke ser ret godt ud med ni tabte kampe ud af 10.

- Det er nok mest det interne pres, der gør ondt, for vi har højere forventninger til os selv, end det her. Nu venter der tre meget definerende kampe for os mod SønderjyskE, Esbjerg og Randers, hvor vi skal ud at vise, vi er bedre, end vores hidtidige pointhøst, siger Theis Larsen.

AaB's U15-hold gjorde de to ældre hold kunsten efter ved heller ikke at være i nærheden af point. U15-holdet tabte 0-3.