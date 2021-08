AaB bød Brøndby flot op til dans

FODBOLD:Der er for alvor ved at komme skik på spillet hos AaB's ligakvinder. De bolsjestribede fodbolddamer måtte se sig besejret af Brøndby, der vandt 2-1 efter en kamp, som AaB langt hen ad vejen havde stor ære af.

- Hvis vi skal se på det med positive briller, så var det fint, at vi gik til pausen med 1-1, og kampens resultat er isoleret set en stor forbedring i forhold til det seneste møde med Brøndby. Her mener jeg, vi tabte 0-7, så det går bestemt i den rigtige retning for os, siger AaB-træner Claus Larsen.

Han kunne se Brøndby komme foran ved Beatrice Persson midt i første halvleg. Lige inden pausen fik AaB dog udlignet, da Benedickte Rasmussen på fornem vis kom først på et indlæg og headede bolden i mål.

- Vi havde faktisk snakket om, at vi skulle prøve med nogle indlæg i det område, som målet netop blev scoret fra, så der skal lyde en kæmpe cadeau til spillerne for at forsøge at udføre taktikken til punkt og prikke, siger Claus Larsen.

I anden halvleg var kampbilledet det samme. Brøndby var mest på bolden, men AaB var bestemt med i opgøret. Faktisk skulle der en opspilsfejl til fra AaB's side for at skabe Brøndbys sejrsmål. Det blev sat ind af ligaprofilen Nanna Christiansen, der igennem en årrække har været blandt de bedste danske spillere.

AaB forsøgte mod kampens slutning at lægge tryk på Brøndby-defensiven, men det blev aldrig for alvor farligt.

- Overordnet set er jeg tilfreds, fordi vi viser spillemæssig fremgang, og det er ret godt med syv nye spillere på holdet, siger Claus Larsen.