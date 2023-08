AaB-boss gør status: - Salg åbner nye muligheder for os

Med salget af kantspilleren Louka Prip har AaB ét kort mindre at spille i jagten på en hurtig tilbagevenden til Superligaen.

1. divisionsklubbens sportsdirektør, Ole Jan Kappmeier, har dog ikke haft de store betænkeligheder ved at sælge forrige sæsons topscorer til tyrkiske Konyaspor.

- Vi var meget tilfredse med at have Louka Prip i truppen, men han havde et ønske om at prøve sig selv af i udlandet, og det var en god mulighed for ham, da den tyrkiske klub meldte sig på banen.

- Salget åbner samtidig nogle nye muligheder for os, og dem kigger vi på nu. Det er ikke sådan, at vi leder efter en spiller specifikt til at dække den plads på kanten, som Louka spillede. Vi har allerede flere muligheder til den position i truppen, forklarer Ole Jan Kappmeier.

Her henviser han til blandt andre Younes Bakiz, der fik en skade i baglåret i premierekampen i 1. division, men som nu er tilbage på træningsbanen og i spil til en plads i truppen til torsdagens topopgør i Hobro.

Ingen panik hos direktør

Der har været en del spekulationer og uro omkring Allan Sousas fremtid i AaB, men her ser der nu ud til at være faldet ro på igen.

- Jeg synes, vi har en god trup, så vi har ingen grund til at gå i panik hverken i forhold til køb eller salg af spillere. Men vi kigger selvfølgelig på det, hvis der skulle dukke nogle interessante tilbud op, siger sportsdirektøren.

Ellers er AaB fortsat i gang med at fremtidssikre truppen, og her har man forlænget aftalen med 17-årige Anders Noshe, der er førsteårs U19-spiller. Den hurtige kantspiller, der i 2022 blev AaB's yngste superligadebutant nogensinde, er nu på kontrakt til sommeren 2026.

- Anders er en meget talentfuld spiller med et stort potentiale og en imponerende fart. Han knokler igennem på træningsbanen, og det glæder os, at vi endnu en gang kan belønne et af de lovende talenter på AaB Akademiet med en længere aftale, siger Ole Jan Kappmeier.