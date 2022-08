AaB-boss reagerer på misset Grønning-aftale

FODBOLD:AaB var i dialog med Sebastian Grønning, men den transferfrie angriber valgte superligaklubben fra. Onsdag offentliggjorde konkurrenterne fra AGF, at de har lavet en treårig aftale med nordjyden, og det udfald accepterer AaB's sportschef, Inge André Olsen.

- Vi forhandlede med ham og synes, at vi gav ham et godt tilbud, som var det bedste, vi kunne strække os til. Han har så valgt noget andet, og hvad der præcis gjorde udslaget for det valg, det ved jeg ikke, siger nordmanden.

Inge André gav så sent som i weekenden udtryk for optimisme omkring aftalen og udviste en tro på, at andre superligaklubber ikke ville blive fortrukket. Det skete alligevel, men det får ikke AaB-bossen til at udtrykke skuffelse over Sebastians Grønnings skifte til AGF.

- Vi kan ikke tillade os at være skuffede, for det er en del af gamet, at man forhandler med spillere, der så vælger at stoppe op i processen. Men selvfølgelig skulle vi prøve at hente en lokal knægt som Sebastian, når han nu var kommet fri af sin klub i Sydkorea.

Tidligere i vinduet gav AaB's sportschef ellers ikke udtryk for, at man ledte efter flere angribere.

- Angrebsmæssigt synes jeg jo, at vi er bedre besat end i sidste sæson. Vi har hentet Allan Sousa og fået Lucas Andersen tilbage fra skadeslisten, så vi har en del alternativer og har stadig tro på vores trup.

En langtidsskade til Kasper Høgh og den aktuelle placering under nedrykningsstregen har dog ændret AaB's fokus frem mod transfervinduets sidste timer.

- Det første, der skete tirsdag aften, da vi fik besked om, at Grønning ikke kom, var at lægge et bud på en anden spiller. Så vi kigger selvfølgelig på navne, som kan styrke vores trup, men vi må også erkende, at tiden arbejder lidt imod os, erkender Inge André Olsen.

Transfervinduet lukker onsdag aften til midnat. Følg de sidste timer direkte på nordjyske.dk.