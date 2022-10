AaB-boss så sejr i selskab med tidligere tysk landsholdsspiller: Her er forklaringen

FODBOLD:AaB-direktør Thomas Bælum var i prominent selskab, da han fredag aften så sit hold hente tre meget vigtige point med 2-0-sejren over Lyngby.

Ved sin side havde AaB-direktøren den tidligere tyske landsholdsspiller Thomas Hitzlsperger.

Thomas Hitzlsperger spottet sammen med Bælum 👀

Ny sportschef i AaB?#SuperAaB pic.twitter.com/r2DXGp84ax — 🔴Nordjyden HY⚪️ (@NordjydenHY) October 14, 2022

- Jeg kender Thomas, fordi vi spillede mod hinanden i Tyskland for mange år siden. For nogle uger siden rakte han ud, fordi han var interesseret i at komme på besøg, og han har så i de seneste dage været på Hornevej (AaB's træningsanlæg, red.). Da han skulle flyve hjem fra København, syntes vi, at det var oplagt at slutte nogle fine dage af med at se kampen herovre i Lyngby, fortæller Thomas Bælum.

Thomas Hitzlsperger havde fra 2017 til marts 2022 flere ledende stillinger i VfB Stuttgart, men Thomas Bælum afviser, at tyskeren er inde i billedet til at overtage den stilling som AaB's sportslige ansvarlige, der er blevet ledig efter Inge André Olsens afsked.

- Nej, det er han ikke. Var han det, havde vi nok heller ikke præsenteret ham på den her måde, siger Thomas Bælum.

I øjeblikket dobbeltjobber Thomas Bælum til gengæld som både administrerende direktør og sportschef, og han har i den seneste tid fået noget at tænke over. Josip Posavec er blevet skadet og måske ude resten af efteråret, og det har fået AaB til at overveje at bringe en ny målmand ind som makker til 17-årige Theo Sander. I de seneste to kampe har ligeledes 17-årige Daniel Veiby Held siddet på bænken.

- Det er noget, vi overvejer nøje. Det kan være en skrøbelig situation, nu hvor Josip er ude, så det er noget, vi kigger på, og det kan godt være, at der sker noget, siger Thomas Bælum.