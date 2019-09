AaB brændte chancer på stribe - men slog St. Pauli

FODBOLD:AaB's superligahold benyttede landskampspausen til onsdag at køre til det nordlige Tyskland for at spille testkamp mod St. Pauli fra 2. Bundesliga. Det gav udover en masse spilletid til reserverne også en 2-0-sejr, der dog burde have været markant større.

Føringsmålet på Edmund Plambeck Stadion faldt efter en halv times spil, da et frispark fra Kasper Kusk blev rettet af i muren og snød den netop indskiftede tyske keeper.

Svend Brodersen, der startede i St. Paulis mål blev nemlig udvist forinden, da han tog nødbremsen i brug overfor Tom van Weert, der var helt alene igennem. Holdene blev dog enige om at lade tyskerne sætte en ny markspiller ind, så man kunne fortsætte træningskampen 11 mod 11.

AaB, der havde fem gengangere fra weekendens sejr over FC København dominerede de første 45 minutter mod et St. Pauli-hold bestående af 11 nye startere i forhold til holdets turneringskamp i lørdags.

AaB testede onsdag formen i Tyskland mod St. Pauli fra 2. Bundesliga. Foto: Andreas Falck

Både Tom van Weert og Kasper Kusk brændte store tilbud for AaB, inden sidstnævntes frispark fandt vej til netmaskerne. St. Pauli var kun farlige på indlæg, hvor de dog også i to tilfælde fik frie hovedstød, som blev behandlet uden konsekvens.

I anden halvleg fortsatte AaB med at skabe chancer. Den første store chance kom efter en lille times spil, da Kasper Kusk og Tom van Weert kom igennem i en omstilling. De tøvede dog begge med afslutte, og til sidst drønede hollænderen bolden over mål.

Kort efter var der dog udbetaling. Indskiftede Iver Fossum drev en omstilling for AaB og fandt Kusk i højresiden. Han sendte bolden retur til nordmanden foran mål, der kunne sparke 2-0 i kassen.

AaB testede onsdag formen i Tyskland mod St. Pauli fra 2. Bundesliga. Foto: Andreas Falck

Med et kvarter tilbage fik Frederik Børsting en gylden chance for at øge til 3-0, men alene igennem forsøgte han uden held at afdrible keeperen. I stedet kunne St. Pauli have reduceret i det 79. minut, men Luis Coordes blev tacklet af Rasmus Thelander i sidste øjeblik.

Med fem minutter tilbage af kampen brændte Iver Fossum endnu en gigantisk AaB-mulighed for at lave det tredje mål. I fri position tæt under mål sparkede han bolden på oversiden af overliggeren. Og kort efter var Tom van Weert alene igennem uden at få en ordentlig afslutning på.

AaB valgte i øvrigt at lade Kasper Pedersen, Jores Okore og Lucas Andersen stå helt over træningskampen, mens Oliver Abildgaard fortsat er skadet. Desuden var man uden Mathias Ross og Mikkel Kaufmann, der er på opgave med U19-landsholdet.