AaB byder fans velkommen tilbage: Sådan vil klubben fordele billetterne

FODBOLD:Det var med et stort smil på læben, at AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum, fredag morgen vågnede op til nyheden om, at Folketinget har besluttet at genindføre superligaordningen fra 21. april.

Aftalen betyder, at superligaklubberne kan lukke 500 siddende tilskuere ind per sektion, der er klart adskilt.

At tilskuerne igen kan se frem til at opleve fodbold på stadion har resulteret i en hektisk fredag for organisationen på Hornevej. Men den ekstra travlhed glæder Thomas Bælum.

- Vi har efterhånden oplevet nok fodboldkampe med dåselyd i fjernsynet. Fodbold handler om at skabe oplevelser, og det er vi glade for, at vi igen kan tilbyde vores fans på Aalborg Portland Park.

- Vi håber, at det her er startskuddet til en fuld genåbning til efteråret, lyder det fra AaB-direktøren.

Hjemmekamp på dagen

Den nordjyske superligaklub kan glæde sig over, at de kan fejre tilskuernes tilbagevenden til tribunerne med en hjemmekamp mod OB 21. april - samme dag som genåbningen træder i kraft.

Thomas Bælum meddeler, at klubben arbejder på højtryk for at blive klar til kampen mod fynboerne.

- Vi sigter efter, at vi kan lukke tilskuere ind til kampen mod OB. I løbet af fredag eller i weekenden vil vi komme med yderligere information omkring dette, siger Thomas Bælum.

AaB vurderer, at de nye retningslinjer giver plads til cirka 3750 tilskuere på Aalborg Portland Park. Det samme antal som da superligaordningen senest var gældende.

- Det bliver først og fremmest sæsonkortholdere og sponsorer, som får mulighed for at byde ind på billetterne. Vi skylder i hvert fald dem, som trofast har støttet op omkring os, en masse.

- De resterende billetter, som kan komme i overskud, vil blive fordelt via løssalg, siger Thomas Bælum, der fortæller, at når man har været inde til en kamp, så vil man ryge bag i køen til den næste.

Desuden er der en hel række at restriktioner, som superligaklubben skal overholde. Sæder og indgang skal opmærkes, værnemidler skal være til rådighed, og som noget nyt skal tilskuerne fremvise coronapas for at blive lukket ind.

- Vi ved ikke helt, hvordan det kommer til at foregå endnu, da vi ikke har fået alle retningslinjerne. Men der vil være kontrollører eller servicepersonale, som vil tjekke om fansene har et gyldigt coronapas, siger direktøren.

De mange ekstra retningslinjer betyder, at AaB har ansat dobbelt så meget personale. Derfor vil tilskuernes tilbagekomst ikke umiddelbart være den store økonomiske gevinst.

- Vi kommer ikke til at lave overskud på kampene, men det er heller ikke det vigtigste lige nu.

- Det har en kæmpe værdi, at vi igen kan levere det produkt, som folk har købt og betalt. Og så er det vigtigt, at vores rettighedshavere kan levere et bedre tv-produkt, siger Thomas Bælum.

AaB skal fredag aften i kamp på udebane mod Vejle - til det som forhåbentligt bliver AaB's sidste kamp uden tilskuere.