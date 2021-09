AaB-chef afviser krise-snak efter Thy-tæsk: - Vi kommer stadig i top-6

FODBOLD:Efter lørdagens nederlag til FC Thy-Thisted Q bibeholder AaB sin status som bundprop i tabellen - uden ét eneste point på kontoen. Det ærgrer selvfølgelig sportschef Regin Iversen, men han lader sig ikke slå ud.

- Vi skal ikke evaluere på de første fem kampe og kigge på, om det er godt nok endnu, hvilket det aldrig er, når man har nul point efter fem kampe. Jeg er dog ikke nervøs. Det kan godt være, jeg bliver det om to kampe, hvis den hedder syv kampe og nul point, men sådan tror jeg ikke, det ender, pointerer han.

Regin Iversen fremhæver betydningsfulde detaljer, der har været med til at påvirke sæsonopstarten.

FC Thy-Thisted Q og AaB tørnede lørdag sammen i Gjensidige Kvindeligaen. Foto: Henrik Bo

- Vi vidste godt, at det ville blive svært. Vi havde fået et startprogram mod de tre tophold, Fortuna Hjørring, Brøndby og Køge og vidste godt, at der ikke lå point og ventede i de kampe. Men vi havde troet, at vi skulle have noget mod FC Nordsjælland og FC Thy. Vi må bare erkende, at Thy-holdet har været skarpe, og det er et af de hold, som kæmper med om medaljerne, anerkender AaB’s sportschef.

- Jeg tror stadig, at der er masser af kvalitet i truppen, og vi skal nok komme. Vi skulle have haft point i Nordsjælland, men vi må bare erkende, at vi har mødt fire knaldgode hold indtil videre, understreger han.

Hverken sportschefens eller klubbens visioner har dog ændret sig på trods af den pointløse sæsonstart. Der er stadig kun ét mål.

- Vi kommer i top-seks, konstaterer Regin Iversen køligt.

AaB møder AGF hjemme i den næste kamp, hvor de jagter sæsonens første point og sejr.