AaB-chef gør status på mærkelig sæson: Det her var Inges højdepunkt

FODBOLD:- Det har været en lidt mærkelig sæson.

Sådan lyder det AaB's sportschef Inge André Olsen, når han skal gøre status på sin første hele sæson på posten. Den har selvsagt været præget af coronavirus. Derudover har AaB haft tre forskellige cheftræner, skuffet resultatmæssigt i både Superligaen og pokalturneringen og var i sidste ende få minutter fra at sikre deltagelse i europæisk fodbold for første gang siden 2015.

- Vi har sat gang i en masse nye ting, som har taget længere tid, end vi havde håbet og troet på, men jeg synes, at vi i de sidste kampe i nedrykningsspillet har set stabile ud på hjemmebane og har spillet godt. Det var også godt at se, at vi kunne tage til SønderjyskE og vinde 4-0 i den sidste kamp kvalifikationsspillet, lyder det fra Inge André Olsen i den nyeste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten.

Fantastisk dejlig dag

Skal han pege på sit personlige højdepunkt i sæsonen, findes på Aalborg Portland Park 21.april i kampen mod OB men uden for kridtstregerne. Det var nemlig den aften, hvor han for første gang i tiden som sportschef i AaB, for alvor kom til at opleve klubbens fans på tribunerne.

- Det var en fantastisk dejlig dag. Man skal jo huske på, at jeg havde været her et år uden rigtig at se mennesker derude. Jeg havde jo kun hørt om det og blevet fortalt, at jeg bare skulle vente og se, når AaB-fansene kom igen. De vil skabe liv og tryk og være en 12.mand for holdet, og det kan jeg sætte to streger under, siger Inge André Olsen, som har nydt alle fire hjemmekampe med tilskuere på tribunerne.

- Ikke mindst at se hvordan spillerne er blevet påvirket af fansene i en positiv retning. Den stemning det er lykkedes at skabe på Aalborg Portland Park, selv om vi kun har været 3000-4000 tilskuere, har været en stor oplevelse, lyder det fra AaB's norske sportschef.

Du kan høre meget mere af hans vurdering af den forgangne sæson, og hvordan han ser frem mod den kommende sæson i Ripodsten. Her bliver der også gjort status for de to nordjyske 1.divisionsklubber og set på Jammerbugt FC's oprykning til landets næstbedste fodboldrække.

