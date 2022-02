AaB-chef slår fast: Duo har ansvaret i forårspremiere

FODBOLD:AaB's sportschef, Inge André Olsen, bekræftede i sidste uge over for Nordjyske, at klubben er i dialog med ligakollegerne fra Viborg FF om Lars Friis. Den kommende AaB-cheftræners ankomst i Aalborg bliver dog ikke inden forårets start på Superligaen.

Sådan lyder meldingen fra Inge André Olsen.

- Der kommer ikke til at ske noget de næste par dage. Vi må se, hvad tiden viser, fortæller sportschefen.

Han bekræfter dermed, at Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz er på sidelinjen som ansvarshavende, når AaB på søndag spiller forårets første superligakamp i Herning mod FC Midtjylland.

- Ja, det er sikkert, siger han.

Det tyder altså på, at dialogen mellem de to superligaklubber om den kommende AaB-cheftræner ikke er kommet meget længere.

- Der er ikke noget, som jeg kan melde ud nu. Der er ikke sket noget.

Er der fortsat dialog med Viborg om Lars Friis?

- Godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det må man jo tro. Men vores fokus er på Midtjylland, lyder det kryptiske svar fra AaB-sportschef Inge André Olsen.

Forårspremieren mod FC Midtjylland i Herning spilles søndag klokken 14 på MCH Arena.

