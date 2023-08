AaB-chef vil snart have ny keeper på plads

AALBORG:Der er godt gang i det danske transfervindue, men på Hornevej i Aalborg er man så småt ved at være i mål med indkøbene til AaB's førsteholdstrup. Sportsdirektør Ole Jan Kappmeier har således lagt sin energi i at fuldende holdets målmandsgruppe.

Han forventer inden længe at have en ny keeper på plads.

- Vi mangler kun en tredje målmand. Vi kigger i markedet og snakker med nogle klubber omkring en keeper, men vi har ikke travlt. Jeg tror, at vi finder en løsning inden for den næste uges tid, fortæller Kappmeier.

Kan AaB snart føje en målmand til mandskabet, føler sportsdirektøren til gengæld, at holdet står et godt sted.

- Oscar Hiljemark har en god forbindelse til alle spillerne, og det hele harmonerer godt. Derfor er der også lidt stille hos os. Holdet føles som et hold, og det er en smule anderledes end sidste sæson. Vi har kvaliteten og et stærkt hold, og derfor har vi ikke brug for mere, siger han.

I øjeblikket står Josip Posavec på mål for AaB, mens lejesvenden Max Vartuli fra Sydney FC indtager bænkpladsen. Tidligere i transfervinduet blev Theo Sander solgt til FC København, og dermed er der kun to målmand i den nuværende superligatrup.

AaB er tidligere sat i forbindelse med Hobro-målmanden Jonathan Fischer.