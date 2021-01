AaB-cheftræner: 4-3-3 passer godt til spillerne

FODBOLD:Martí Cifuentes har haft den første håndfuld træningspas i AaB og kunne onsdag se holdet spille første testkamp i opstartsperioden til forårets start på Superligaen.

Det blev både til gode og dårlige indtryk.

- Vi skal blive vant til hinanden og arbejde med nogle nye idéer. Jeg er glad for nogle ting, mens andet skal forbedres, men det var forventeligt, siger han.

Mod Randers stillede AaB i en 4-3-3-formation, hvilket så fint ud fra sidelinjen.

- Der er meget at arbejde med. Men det handler ikke om træningskampen mod Randers. Når man introducerer nye idéer, og der kommer en ny træner, tager det tid. På et individuelt plan passer formationen godt. Jacob Friis og Peter Feher har gjort et godt stykke arbejde, og det handler om at få rytmen tilbage i holdet, lyder det fra den tidligere Sandefjord-træner.

- Der skal måske tilføjes lidt mere fokus på, hvad man gør i selve boldbesiddelsen, og hvordan man bygger op mod hold, der har et højt pres, tilføjer han.