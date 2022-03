AaB-cheftræner køber ind på Nordkraften: - Er man god nok, er man gammel nok

FODBOLD:"AaB vil altid have en kerne af nordjyske drenge på holdet, for vi er Hele Nordjyllands Hold med historie og forankring i Aalborg og samarbejdsklubber ude omkring."

Det står i den erklærede AaB-strategi ved navn Nordkraften. Set i lyset af disse ord passer den nye cheftræner, Lars Friis, godt ind i den aalborgensiske superligaklub. Han har eksempelvis arbejdet med talenter gennem sin tid i FC Midtjylland, ligesom han var udviklingstræner i engelske Brentford.

I AaB overtager han en trup, hvor teenagerne Anders Noshe, Theo Sander og Anosike Ementa kæmper for at tilegne sig spilletid.

- Det er fedt. Når man er god nok, så er man gammel nok. Det er helt klart mit motto i forhold til det. Det glæder mig, at vi har en talentmasse, og jeg var også ude og se vores U17- og U19-hold i weekend. Der sker masser af gode ting, og der er flere på vej, fortæller Lars Friis.

AaB's kamptrup mod OB Jacob Rinne, Kristoffer Pallesen, Jakob Ahlmann, Mathias Ross, Daniel Granli, Pedro Ferreira, Iver Fossum, Milan Makaric, Malthe Højholt, Anders Hagelskjær, Magnus Christensen, Kasper Kusk, Louka Prip, Anosike Ementa, Rasmus Thelander, Gudmundur Thórarinsson, Kasper Høgh, Theo Sander Lucas Andersen og Rufo er fortsat ude med skader VIS MERE

- Vi lever af talentudvikling og skal være gode nok til at bringe nogle op. Der skal jeg tage mit ansvar og sørge for, at der kommer talenter med hos os. Jeg er selv født og opvokset med talentudvikling, og jeg tror rigtig meget på det. Man får noget forærende, når man bringer spillere ind, som er en del af klubben, tilføjer han.

Sportschef Inge André Olsen anerkender ligeledes Friis' erfaring med unge spillere.

- Lars har mange af de kvaliteter, som man søger. Han tør give unge spillere muligheden, og så er han generelt virkelig kompetent. Han er god til at arbejde sammen med mennesker, og det er vigtigt. Vi har en god stab, som har gjort et godt arbejde og skal fortsætte sin udvikling. Der er Lars en god læremester og en god chef, lyder det fra ham.

Gennem sine første dage som cheftræner i AaB har han suget mange andre indtryk til sig inden mandagens debut på trænerbænken.

- Jeg er gået ind ad døren og har følt mig velkommen fra første dag. Det er, som man kender Aalborg. Det er et dejligt folkefærd og et dejligt område, siger Lars Friis.

Det er dog begrænset, hvad han har ændret på taktikbrættet, inden mandskabet gæster OB i 3F Superligaen.

- Holdet har kvalificeret og spillet sig i mesterskabsspillet to runder, inden grundspillet er ovre. Der er noget, der fungerer rigtig godt. Jeg skal tviste nogle ting, men jeg forventer ikke, at vi gør det, som jeg har arbejdet på, 100.000 gange i løbet af den første kamp. Det er utopi at tro. Kampen spiller sig selv, og det handler primært om at præstere sammen, lyder det fra den nye træner.

Lucas Andersen og Rufo er fortsat ude med skader. Derimod er Pedro Ferreira tilbage, når holdets næstsidste opgør i grundspillet spilles mandag, ligesom Gudmundur Thórarinsson kan få sin officielle debut for AaB.

Det sker klokken 19 på Nature Energy Park i Odense.