AaB-cheftræner med svært puslespil inden premiere: - Han skal bruge nogen, der skræller igennem

FODBOLD:Helt som ventet er kortene blevet blandet i AaB's tre testkampe op til premieren på forårssæsonen mod FC København på onsdag.

Hvis cheftræner Martí Cifuentes i generalprøven mod Lyngby i onsdags, sendte det han betragter som sin nuværende startopstilling på banen, har han fået noget at tænke over. AaB leverede i 0-1-nederlaget til Superligaens bundprop den hidtil dårligste præstation i testkampene.

- Mod Lyngby fik han ikke svar på, om de 11 der startede også er dem, der skal starte mod FCK. Det tror jeg simpelthen ikke på kommer til at ske, for der var nogen, som ikke viste sig alt for godt frem, lyder det fra den tidligere professionelle fodboldspiller Thomas Gaardsøe i den seneste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast Ripodsten.

Nødt til at være kynisk

Han mener, at Cifuentes skal se mod de mere rutinerede spillere i truppen, når han skal sætte sit første AaB-hold i en betydende kamp.

- Klitten eller Prica kunne måske have spillet, men set ud fra opstarten og dem AaB skal møde, bliver man nødt til at være kynisk, siger Thomas Gaardsøe.

Han har i podcasten selskab af NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen, som også mener, at der ikke skal jagtes skønhedspoint i premieren.

- Spillet fungerer ikke rigtigt, og hvad er der så at falde tilbage på? Der er noget kompakthed, og så skal han bruge nogen der skræller igennem. Den skal fightes hjem, lyder det fra Claus Jensen.

I Ripodsten kan du også høre Martí Cifuentes vurdering af opstarten, og der bliver også set på Dubai-sagen fra Vendsyssel FF.

Ripodsten kan findes på nordjyske.dk/lyt og på andre podcastplatforme som blandt andre Apple podcasts, SoundCloud, Spotify, Podimo mv.