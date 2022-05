AaB-cheftræner står med puslespil på slutspurten

FODBOLD:Der er masser af ubekendte faktorer, når AaB onsdag møder Randers på udebane i Superligaens mesterskabsslutspil. Der skal nemlig findes nye relationer på mandskabet, der blandt andet mangler Malthe Højholt og Anders Hagelskjær grundet karantæner.

Dertil er Rasmus Thelander og Magnus Christensen fortsat skadesplagede og er end ikke med i kamptruppen. De manglende spillere kommer midt i et hårdt kampprogram i sæsonens afslutning.

- Vi vidste, at det ville komme. Vi skal mobilisere nogle kræfter og være klar, lyder det fra cheftræner Lars Friis.

17-årig er i spil

Tilbage i truppen er Pedro Ferreira, der kun har været i aktion i Superligaen én gang i år. Senest var 14. marts mod OB på udebane, hvor han kun spillede 18 minutter.

- Det ser ud som om, at vi har nogle stykker, der kan hjælpe os - måske fra bænken og måske fra starten af. Det begynder at gå begge veje, siger Lars Friis.

En joker til midtbanen er 17-årige Oliver Ross. Den unge offensivsspiller har øget sin spilletid de seneste uger og vist sig frem for cheftræneren i AaB.

- Oliver Ross begynder at banke på. Der er flere, der byder sig til, som vi skal se, om vi kan sætte til. Vi må se, hvordan vi får blandet kortene, men vi får et godt hold på banen uanset hvad. De 11 startende og den bænk, vi kommer med, er rigtig gode. Det er, som det er, og det er jeg meget tryg ved, selvom vi er ramt af lidt skader og karantæner. Sådan er spillet, siger Friis.

Træner er fortrøstningsfuld

AaB kommer ind til kampen mod Randers med fire nederlag i streg bag sig. Dermed er det helt åbent i bunden af mesterskabsspillet, hvor randrusianerne kun er to point bag AaB inden kampen.

Alligevel vælger Lars Friis at se positivt på takterne på grønsværen gennem de seneste uger.

- Jeg er tilfreds med mange momenter i spillet. Den måde, vi spiller mod Midtjylland senest, og kommer tilbage i kampen på, er godt at se. Det handler om først og fremmest at arbejde os ind i kampen. Vi skal sørge for at være med hele vejen og arbejde hårdt samt komme ind i duellerne. Der er mange momenter fra Midtjylland-kampen, som vi kan tage med videre, siger han.

- Randers er et godt hold, der har været ude og spille i Europa. Det er et hold, som har mange dygtige spillere og fik fyldt op i transfervinduet. Det bliver en hård opgave. Randers gør det svært for alle, og de har lige gjort det svært for Silkeborg. Det viser, hvilken slags hold der er i slutspillet. Det skal man have kæmpe respekt for, tilføjer Lars Friis.

Kampen mod Randers spilles onsdag klokken 18 på Cepheus Park Randers.