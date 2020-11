AaB-debut gav tre point trods usikkerheder mod Brøndby

FODBOLD:Søndag hentede AaB en sejr over Brøndby IF, da aalborgenserne vandt 2-1 på et sent mål af Tom van Weert.

Dermed kunne den midlertidige cheftræner, Peter Feher, notere en sejr i sin første superligakamp i spidsen for holdet efter Jacob Friis' opsigelse.

4 AaB mødte søndag aften Brøndby i 3F Superligaen.

Opgøret bar præg af, at begge hold kæmpede med at få det opbyggende spil til at fungere. I AaB's tilfælde skulle en ny formation fra Peter Fehers side tydeligvis spilles til med blandet held.

Kampens første, store chancer tilfaldt Brøndby efter ni minutter. Her udnyttede Mikael Uhre en misforståelse mellem Daniel Granli og Rasmus Thelander i AaB's forsvar. Det blev til en friløber, som angriberen sparkede forbi.

Til gengæld fik AaB efter en halv time en velspillet angreb kørt genem Brøndby-rækkerne, som bragte hjemmeholdet foran.

På kanten af offside løb Kristoffer Pallesen på en dyb bold, som han lagde ind til Tim Prica i det lille felt. Herfra lignede det en kikset afslutning fra den unge svensker, som Iver Fossum fulgte op på fra en skarp vinkel. Her sendte nordmanden bolden i nettaget til 1-0.

Føringen holdt ikke længe, da Mikael Uhre ti minutter senere dukkede op i det lille felt ved et frispark. Her snød han AaB-spillerne i det pakkede felt og fandt bagrummet, hvorfra han gjorde det til 1-1.

I anden halvleg var det igen en rodet affære, hvor begge hold kæmpede med at finde medspillerne.

Det blev i høj grad farligt i AaB's ende efter 65 minutter, hvor Rezan Corlu trak et frispark få centimeter uden for feltet. Men Jacob Rinne hev en stor redning frem, da Corlu selv sendte et lavt spark ind gennem feltet.

Nordjyderne svarede hurtigt dog tilbage, da Lucas Andersen få minutter senere sendte Tom van Weert i dybden. Men den hollandske angriber sparkede direkte på Marvin Schwäbe i mål.

Kort efter havde hollænderen igen en stor chance, men helt fri foran mål smed han bolden væk på førsteberøringen efter et velplaceret indlæg fra Kasper Kusk. Lige så stor var chancen, da Børsting blev sendt i dybden af Pedro Ferreira. Men sidste træk blev for langt fra altmuligmanden.

Spillet i kampens slutningen lå især til AaB, og helt til sidst lykkedes presset fra hjemmeholdet.

Tredje gang var nemlig lykkens gang for Tom van Weert, da Kasper Kusk lagde en lang aflevering ind til angriberen i det lille felt. Herfra smed van Weert sig ind i et hovedstød til 2-1.