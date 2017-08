AaB-debut til Safranko

FODBOLD: Slovakiske Pavol Safranko har ikke boet i Aalborg i en uge endnu, men han er allerede en af de udvalgte, AaBs cheftræner Morten Wieghorst tager med til hjemmebanekampen mod AGF.

- Pavol Safranko er en professionel, ung spiller, som rigtig gerne vil blive bedre og som vil hjælpe AaB lige nu og også for fremtiden, fortæller Wieghorst, som dog endnu ikke har løftet sløret for holdopstillingen, og derved endnu ikke tilkendegivet om den nye angriber skal starte inde, og om han er klar til at spille alle 90 minutter.

Han mener dog, at den nye spiller er tæt på at kunne holde til en hel kamp, da han har spillet regelmæssigt på sit tidligere hold.

- Der er nok en anden intensitet i Superligaen, end der er i den slovakiske liga, så måske bliver det hårdt, siger han.

Selv melder Pavol Safranko sig klar til at give alt, hvad han har i sig til kampen mod aarhusianerne.

- Jeg føler mig klar, og jeg glæder mig til min debut, hvor jeg håber på at hjælpe mine holdkammerater, så vi vinder kampen, siger han.

Kampen spilles lørdag 17.30 på Aalborg Portland Park.