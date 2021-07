AaB-debutant kom endelig på banen: Det var en fin indsats

FODBOLD:Den 24-årige forsvarsspiller Anders Hagelskjær skiftede tidligere på sommeren Silkeborg IF ud med AaB. Onsdag fik han så uofficiel debut i testkampen mod Esbjerg, som vi viste på nordjyske.dk.

Målet blev holdt rent af reservekeeper Andreas Hansen, som stod mellem stængerne hele kampen, der endte 0-0. Midtjyden var godt tilfreds med både sin og holdets indsats.

- Jeg synes egentlig, at det var en fin indsats og kommer ind og bidrager med det, jeg kan. Vi presser på i løbet af de sidste 30 minutter, hvor jeg er inde. Både personligt og for hele holdet er der tale om en fin indsats, men vi skal selvfølgelig score på vores chancer. Jeg er sikker på, at det nok skal komme, siger den nye mand i AaB-trøjen.

De første dage i Aalborg-klubben har han brugt på at lære sine nye holdkammerater bedre at kende.

- Jeg har fået et fint indtryk af truppen. De har det godt sammen, snakker godt sammen og hygger sig. Det giver også lidt til, at man er glad for at være her, og det synes jeg også er vigtigt. Jeg har fået et positivt og professionelt indtryk af klubben og alle arbejder hårdt, siger han.

Hagelskjær fortæller om den kommende sæson, at AaB-truppen i første omgang går efter en plads i mesterskabsspillet og derfra så vil bygge videre.

- Nu skal jeg ikke love for meget, men jeg ved, at vi går efter top-seks i første omgang, og så tager vi den derfra. Det er det, jeg kan sige lige nu, lyder det fra forsvarsspilleren.

Om sig selv fortæller Anders Hagelskjær, at han er direkte og fortrolig med bolden.

- Jeg er en spiller, der godt kan lide at have bolden. Jeg vil gerne have bolden i fødderne og spille os op til chancerne. Jeg er meget direkte i mit spil og sætter en ære i at forsvare. Det handler om at vinde, og det er det, der driver mig, siger Hagelskjær, der foruden Silkeborg IF også har været omkring Skive IK og FC Midtjylland.

Lørdag har du igen mulighed for at se AaB i aktion. Det sker, når nordjyske.dk viser kampen mellem Vejle og AaB, der fløjtes i gang klokken 14.00.

Hvis du ikke kan få nok af AaB, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der udelukkende har fokus på Nordjyllands superligaklub. Det kan du gøre her.