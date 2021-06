AaB deler mod vestjyder i chancerig test

FODBOLD:Klokken 14.00 kunne den lokale superligadommer Mikkel Redder fløjte onsdagens testkamp mellem AaB og Esbjerg, der blev spillet på Hornevej, i gang.

Lidt mere end 100 minutter efter kunne han fløjte for sidste gang. Resultatet: 0-0.

Det var en første halvleg, som hjemmeholdet i overvejende grad sad på. Kasper Kusk havde i kampens første 45 minutter næsten fri leg til at gøre, hvad han ville på højrekanten.

Den unge forsvarsgeneral Mathias Ross var udnævnt som AaB's anfører, mens Jacob Rinne sad på bænken, så andenvalget Andreas Hansen kunne få minutter i benene.

Men der skulle ikke meget til, før Esbjerg blev farlige. Den nyindkøbte angriber, Emil Holten, kom således frem til flere store chancer, der velsagtens burde have resulteret i mål.

På trods af en chancerig første halvleg sluttede den målløst.

I pausen besluttede den nye træner hos Esbjerg, tyske Peter Hyballa, sig for at lære sit hold at kende, og han skiftede næsten samtlige mand.

En lignende episode fandt sted med en halv time tilbage af kampen, da AaB's Martí Cifuentes pillede samtlige markspillere ud. Dermed måtte Ross aflevere anførerbindet til sin kollega i forsvaret, Rasmus Thelander.

De mange udskiftninger gjorde, at spillet for alvor blev åbnet op, men der blev ikke rykket ved magtforholdet. Spillet sad AaB nemlig tungt på.

10 minutter før tid var det tæt på at give pote, men Daniel Granlis drøn ramte overliggeren. Esbjerg slap med skrækken, men det vestjyske mandskab var fortsat presset i bund.

AaB-spillerne appellerede kraftigt for, at der skulle være begået et straffespark mod Rufo med to minutter af kampen, men Mikkel Redder afviste og vinkede afværgende.

I de to forudgående testkampe havde AaB ikke skabt de bedste resultater med først et 0-1-nederlag til Hobro, inden aalborgenserne i lørdags spillede 2-2 mod Viborg.

Du kan se opgøret mod Vejle, der spilles lørdag 14.00, på nordjyske.dk.