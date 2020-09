AaB-direktør: Det kommer den nye talentsatsning til at betyde for AaB

FODBOLD:AaB kunne torsdag lancere et stort samarbejde med IT-virksomheden Netcompany, der skyder nye midler i AaB's talentudvikling, der samtidig skifter navn til AaB Akademiet.

Planen er, at samarbejdet skal styrke talentudviklingen i AaB, og foreløbig har parterne indgået en treårig aftale, der samtidig fokuserer på breddeidrætten i især Aalborg Øst.

- Meningen er selvfølgelig, at vi gerne vil optimere alle facetter omkring vores talentudvikling. Og talentudvikling er jo en meget vigtig del af Nordkraften (AaB's strategiplan, red.) siger direktør i AaB, Thomas Bælum.

- Alle undersøgelser peger på, at de unge spillere fremfor alt bliver bedre, hvis de får international matchning i en tidlig alder, og det giver det her muligheden for. Og samtidig kan vi så optimere hele setuppet omkring talentholdene. Flere trænere, flere fysioterapeuter, mentaltrænere og så videre. Og i den sidste ende skulle det jo også gerne betyde, at der bliver produceret bedre spillere til førsteholdet, siger Thomas Bælum.

AaB har i de senere år fået en stor del af spillerne til førsteholdet fra ungdomsafdelingen - 15 af spillerne i førsteholdstruppen har taget den vej - og Thomas Bælum håber, at den øgede fokus på AaB Akademiet kan være med til at lokke både flere spillere og flere samarbejdspartnere til.

- Der kommer et stort fokus på akademiet, når man begynder at arbejde sammen med en mastodont som Netcompany er. Og det kan måske endda være med til at tiltrække endnu flere partnere, der gerne vil associeres med vores brand.

Netcompanys direktør André Rogaczewski har polske rødder, men er opvokset nær AaB’s træningsanlæg i Aalborg Øst. Og dermed er det altså også en lokal samarbejdspartner, som AaB har fået ind.

- Samtidig har de jo noget ekspertise på hele IT-området, og her vil vi også gerne indgå i et samarbejde med dem og Aalborg Universitet. Vi føler allerede nu, at vi er gode til at bruge data til rekruttering af spillere, men det er et område, hvor vi meget gerne vil skalere op, så vi måske kan have data på hele ligaer og ikke bare enkelte spillere. Og her kan vi have et meget naturligt samarbejde, siger Thomas Bælum.

