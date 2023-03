AaB-direktør efter Hamrén-fyring: - Alle i klubben har et ansvar

AALBORG:Godt et halvt års tid og 16 kampe var, hvad det blev til for Erik Hamrén i svenskerens anden periode i cheftrænersædet i AaB.

Seks point i 13 superligakampe foruden tre pokalsejre var udbyttet for Erik Hamrén, og de svigtende resultater har medført, at han mandag blev præsenteret for en fyreseddel.

- Det er en evaluering, som bestyrelsen og den sportslige ledelse har lavet, og konklusionen af den er så sådan. Det er primært de sportslige resultater og antallet af point, der gør, at vi har truffet den beslutning.

- Erik kom hertil med et fantastisk cv og en erfaring, der skulle komme os til gode i den situation, vi var i, men desværre blev det ikke forløst resultatmæssigt. Det er der nok mange forklaringer på. Ting tager tid. Det gjorde det også, sidst Erik var i klubben, men den tid har vi ikke nu, siger Thomas Bælum, der har titel af både administrerende direktør og fungerende sportschef i AaB.

Med mandagens farvel til Erik Hamrén har AaB fyret to cheftrænere i indeværende sæson. Tilbage i september fik Lars Friis sparket.

- At ansætte trænere er en opgave for en sportschef, direktion og bestyrelse, så ansvaret for det bor der. Når man fyrer to cheftrænere på en sæson, er det aldrig populært, og det skaber uro, men det er nu en gang det, der er besluttet efter de evalueringer, der har været. Det er altid en hård tørn at afskedige en medarbejder, men en bestyrelse og et sportsligt udvalg er til for at gøre det bedste for klubben, og efter den evaluering, der har været, er det besluttet, at det her var det bedste for AaB, siger Thomas Bælum.

Han erkender, at det er helt rimeligt at sætte spørgsmålstegn ved AaB's trænerrekruttering, når man nu i to omgange har set sig nødsaget til at fyre en cheftræner efter bare et halvt år i jobbet.

- Ja, så det skal vi have evalueret på. Det er svært at sætte procenter på, i forhold til hvis skyld det er, men alle i klubben har et ansvar for, at resultaterne ikke har flasket sig, siger Thomas Bælum.

Nu er tøjlerne i stedet overdraget til Oscar Hiljemark, der har været assistent under både Lars Friis og Erik Hamrén.

- Oscar er valgt, fordi konklusionen af vores evaluering er, at han er det bedste valg. Jeg tænker, at der er mange holdninger til, hvem det skulle være, men nu er det besluttet, at det skal være Oscar. Jeg tror ikke på en revolution, men nogle gange er det de små nuancer, der kan tippe tingene.

- Jeg synes, at der har været en spillemæssig udvikling fra efteråret til nu, men pointene er ikke kommet, og det håber og tror vi på, at Oscar sammen med staben kan få forløst, siger Thomas Bælum.

I mandagens pressemeddelelse fortalte AaB, at Oscar Hiljemark som udgangspunkt står i spidsen for superligaholdet i resten af sæsonen, men det forbehold er ikke lig med, at nordjyderne stadig er på udkig efter en cheftræner.

- Nej, det betyder, at det også kan være, at han er træner efter sommerferien, men som udgangspunkt er det indtil da, siger Thomas Bælum.