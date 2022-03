AaB-direktør jubler over tilskuerboom: - Jeg tror ikke, at folk griner længere

FODBOLD:Der er god sandsynlighed for, at det bliver foran et fyldt Aalborg Portland Park, at AaB søndag runder 3F Superligaens grundspil af med et opgør mod Brøndby.

Fredag var mere end 12.000 billetter afsat.

- Der er 900 billetter tilbage, og det er under det, der normalt ryger på selve kampdagen, så jeg håber selvfølgelig på udsolgt, lyder det fra AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum.

Han er generelt godt tilfreds med tilskuerudviklingen.

- Siden efteråret 2021, da alle coronarestriktioner bortfaldt, har vi mærket fremgang på alle vores kommercielle platforme. Det er svært at pege på en præcis årsag, men jeg tror bare, at fodbold er blevet in, som det nærmest aldrig har været før.

- Holder vores prognose, skal vi helt tilbage til 99 for at finde en sæson med højere tilskueregennemsnit. Da vi lancerede Nordkraften, meldte vi jo ud, at vi ville have et tilskuersnit på 10.000, uanset hvem vi spillede mod. Jeg tror, at der var mange, der grinte den gang, men det er jeg ikke sikker på, at de gør længere, siger Thomas Bælum.

Selve grønsværen på Aalborg Portland Park har dog ikke kunnet leve op til rammerne i forårets to første kampe, selv om der i efteråret 2020 blev anlagt en ny hybridbane.

- Først er der jo det at sige, at græs ikke vokser om vinteren, men samtidig er det en ny bane, og vi skal alle sammen lige lære, hvordan vi håndterer den. Den bane, vi har haft i de første kampe, kan vi ikke leve med i længden, men der er blevet arbejdet på højtryk med at få den klar til søndag, og som jeg hører det, får vi en langt mere plan og hurtigere bane denne gang, siger Thomas Bælum.

Uanset udfaldet på banen søndag, slutter AaB med stor sandsynlighed grundspillet på fjerdepladsen, og dermed får klubben for anden gang i sæsonen flere tv-penge end budgetteret.

- Vores tommelfingerregel er, at der er en million kroner til forskel per tabelplacering, og vi har budgetteret med en sjetteplads, så det er vi rigtig godt tilfredse med, siger Thomas Bælum.