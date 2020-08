AaB-direktør tror på slutspilsplads: Nye spillere holder højt niveau

FODBOLD:For AaB’s fodboldkvinder begynder den nye tilværelse i landets bedste række søndag eftermiddag på udebane mod HB Køge - den anden oprykker.

- De har forstærket sig voldsomt, så det bliver uden tvivl en vanskelig premiere, siger AaB-direktør Pia Nielsen.

Aalborgenserne har dog også hentet fire nye navne. Senest er den canadieske offensiv-spiller Caroline Kehrer kommet på plads.

- Vi har et godt netværk i forhold til udenlandske spillere, og alle vores nyerhvervelser holder et højt niveau, så vi er meget tilfredse med den trup, vi har fået samlet på meget kort tid. Vi mener, det er realistisk at sigte efter en plads blandt de seks bedste og dermed komme i slutspillet, fastslår Pia Nielsen.

AaB-direktøren beretter om en meget travl sommer, hvor kravene til klubben er blevet skærpet efter oprykningen.

- Vi har haft usædvanligt travlt, men vi er nået langt, og jeg synes, at vi både i organisationen og på holdet er klar til at spise skeer med Gjensidige Kvindeligaen, fastslår Pia Nielsen.