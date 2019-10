AaB døjer stadig med forsvarskvaler forud for SønderjyskE-kamp

FODBOLD:AaB kæmper stadig med skader i forsvaret, da hverken Jakob Ahlmann eller Kasper Pedersen var at finde på træningsbanen torsdag formiddag, efter de begge pådrog sig skader i kampen mod OB.

Jakob Ahlmann spillede ellers kampen til ende, men en skade fra fredagens opgør har tvunget venstrebacken til at stå over i træningerne, mens Kasper Pedersen også har været fraværende i ugens træninger, da han igen måtte lade sig udskifte på grund af problemer med anklen.

Det nordjyske superligahold har ikke definitivt afskrevet de to AaB'ere til udekampen mod SønderjyskE, men det bliver en kamp mod tiden for at få de to forsvarere klar til søndagens kamp.

Omvendt er der også positive nyheder for AaB'erne, da Tom van Weert og Rasmus Thelander så småt er begyndt at træne med resten af holdkammeraterne. Thelander og van Weert har de seneste tre dage deltaget i flere øvelser med bold, men har stået over, når intensiteten er skruet i vejret.

De er dog begge endnu et stykke fra at kunne blive kastet i ilden, og de er derfor ikke aktuelle til kampen mod SønderjyskE.