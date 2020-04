AaB donerer penge til hospitalsansatte

FODBOLD:Superligaklubben AaB lancerede fredag en ny velgørenhedstrøje, der giver det nordjyske sundhedspersonale et økonomisk skulderklap i disse coronatider.

I samarbejde med Spar Nord Fonden og Hummel støtter AaB’s velgørenhedstrøje i år personaleforeningerne på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Trøjen koster 399 kroner, og heraf går 100 kroner videre til de hospitalsansatte.

- Som klub mener vi, ligesom så mange andre, at det er på sin plads at fremhæve det danske sundhedspersonale, og vi har i den forbindelse valgt at give personalet på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland et skulderklap som anerkendelse for det særlige arbejde, de i disse tider yder, udtaler AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum.

AaB-spillerne vil bære velgørenhedstrøjen i udvalgte kampe i 3F Superligaen i resten af 2020.