AaB dropper årets træningslejr: - Vi har holdt mulighederne åbne

FODBOLD:Som andre superligaklubber plejer AaB at tage på træningslejr under varmere himmelstrøg. Den plan blev dog punkteret, da rejsevejledningerne i sidste uge blev ændret til at fraråde alle rejser ud af landet.

Dermed tager nordjyderne ikke til Malta, som var den seneste plan på tegnebrættet.

- Vi har haft flere muligheder, men der var aldrig bestilt noget, og vi har ikke knyttet os til noget. Vi arbejdede med tanken om at rejse på træningslejr i Spanien og så på Malta. Det var mest sandsynligt, at vi var taget til Malta, hvis der ikke var covid-19 og en masse restriktioner, fortæller sportschef Inge André Olsen.

Turen til Malta skulle i så fald have været i selskab med andre superligahold, hvor de sammen kunne holde en boble og rejse i et chartret fly.

Arkivfoto: Henrik Bo

Inge André Olsen fortæller, at beslutningen i sidste ende var nem at tage efter de seneste coronarestriktioner og rejsevejledninger.

- Når politikerne melder ud, at vi skal blive i Danmark, så er det fint. Vi er alle i samme båd. Der er ikke nogen forskel på os eller hvilken som helst erhvervsmand, der skal ud i verden. Så vi er bare glade for, at Superligaen for lov til at spille kampe, og det respekterer vi, siger sportschefen.

- Vi holdt mulighederne åbne, da vi ikke vidste, hvad der kom af udmeldinger. Det kunne jo være, at man åbnede mere for rejsemuligheder, og det kunne være godt at rejse ud med en ny cheftræner, som kunne blive bedre bekendt med spillerne og staben. Men nu gik det den anden vej med restriktionerne, og der er ingen diskussion fra vores side, tilføjer nordmanden.

Dermed dropper AaB også på nogen måde at tage ud i verden, inden Superligaen for aalborgensernes vedkommende sparkes i gang mod FC København den 3. februar.

- Det er ikke sandsynligt, at der lempes i tide. Vi har vurderet mulighederne og lever fint med at træne i Aalborg og spille to eller tre træningskampe. Vi bliver her og gør alt, hvad vi kan, for at begrænse nogen smitte, siger Inge André Olsen.

Det betyder også, at der ikke kommer nogen aktiviteter, som eventuelt kunne erstatte oplevelserne under en typisk træningslejr.

- Der er de samme forsamlingsbegrænsninger for os. Vi kan gennemføre kampe og samles mere end fem for at træne, men vi gør ikke mere end det. Når træningerne eller kampene er ovre, så går vi hver til sit. Vi kan ikke sidde på et hotel og holde en quiz eller noget, når andre ikke kan. Der er ikke forskel på os og alle andre, lyder det fra sportschefen.

AaB har endnu ikke offentliggjort, hvem de skal møde i de forberedende træningskampe.