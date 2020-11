LIVE: Følg AaB mod Brøndby

FODBOLD:Det er ikke bare "business as usual" hos AaB, når superligaholdet kl. 18.00 møder Brøndby på Aalborg Portland Park.

Peter Feher, der efter torsdagens afsked med Jacob Friis har taget over som midlertidig cheftræner, har valgt at droppe både Jores Okore og Mathias Ross til startopstillingen. Han går tilbage til at spille med to stoppere, og her er Rasmus Thelander og Daniel Granli foretrukket.

I angrebet kommer der også nyt blod i aktion, da svenske Tim Prica for første gang starter en superligakamp for AaB.

Disse 11 er valgt til startopstillingen i aften mod @BrondbyIF



Du kan følge kampen på TV3 + 📺

God kamp ❤🤍#AaBBIF #sldk #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/DfddeJ2UuF — AaB (@aabsportdk) November 1, 2020

Hos Brøndby er Hjörtur Hermannson og Peter Bjur nye i startopstillingen.

Der er kampstart om en time, når vi møder AaB på Aalborg Portland Park.



Efter nederlaget i sidste uge skal Niels Frederiksens tropper tilbage på sporet, og her er hans startopstilling til opgøret🟡🔵 #Brøndby pic.twitter.com/BcSRt3GIxx — BrondbyIF (@BrondbyIF) November 1, 2020

Følg kampen mellem AaB og Brøndby i livebloggen her på siden med kampstart kl. 18.00.