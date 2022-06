AaB dropper tremandsforsvaret: Her er forklaringen

FODBOLD:Det bliver et forandret AaB-hold, der lørdag møder AGF i den første testkamp frem mod den kommende superligasæson.

Cheftræner Lars Friis har i sommerpausen valgt at droppe den 3-4-3-formation, som har været udgangspunktet i de seneste sæsoner. Nu er 4-3-3 fremtiden for AaB.

- Vi har fået nogle tilgange i vores trup, der gør, at jeg synes, at det system passer os bedre med den bemanding, vi har nu.

- Vi har fået Allan Sousa ind, Lucas Andersen er også snart tilbage fit for fight, vi har Kasper Kusk, og vi kan bruge Kasper Høgh på kanten og udnytte den fart, han har. Det er et system, der lægger op til, at vi kan få sat vores spillere op en mod en, siger Lars Friis, der dog slår fast, at systemskiftet ikke kommer til at medføre en revolution.

- Udtrykket både med og uden bolden skal være det samme, og det er det allervigtigste, men vi tror på, at vi i 4-3-3 kan få sat vores dygtige offensivspillere endnu mere i scene, så de kan blive afgørende. Det er den kalkulation, vi har lavet, og det handler jo om, hvor vi gerne vil have bragt dem i spil henne.

- Om det skal være inde centralt, hvor der er mange spillere, eller om det skal være i en-mod-en-situationer på kanterne. Der mener vi, at vi har nogle spillere, der kan gøre ondt på modstanderen, siger Lars Friis.

Helt basalt betyder systemskiftet, at AaB-træneren kan få plads til en spiller mere længere fremme på banen.

- Når man spiller med tre i bagkæden, skal man altid være det bedste hold for, at det ikke i stedet bliver med fem mand, og jeg synes også mange gange, at den ekstra mand i midten bliver en falsk sikring.

- I 3-4-3 er vores brede punkter backerne, mens det nu bliver kanterne, og jeg synes, at det giver os mere fleksibilitet. Som jeg ser det, kan man stille det op som system over for koncept. I et system skal den enkelte spiller være i sin position hele tiden, og det tror jeg ikke ret meget på.

- I et koncept skal positionerne også være fyldt op, men den ene gang kan det være Lucas Andersen, mens det en anden gang kan være Louka Prip eller i et tredje tilfælde Malthe Højholt. Det er den dynamik, vi skal have, og jeg synes, at vi har så gode spillere, at de sagtens kan løse det, siger Lars Friis.

Lars Friis har rykket lidt rundt på de taktiske brikker i sommerpausen. Foto: Torben Hansen

Den 3-4-3-formation, som AaB nu går væk fra, blev introduceret for flere sæsoner siden under den daværende cheftræner Jacob Friis. Da Martí Cifuentes tog over for halvandet år siden, var det også med planer om at spille 4-3-3, men en dårlig start på forårssæsonen fik spanieren til at gå tilbage til det velkendte tremandsforsvar.

- Jeg tror ikke, at det bliver en svær omstilling for spillerne, og jeg har heller ikke hørt noget. Jeg ved godt, at man i forrige sæson også forsøgte sig med en ændring, som ikke lykkedes, men det kan der være mange grunde til. Jeg synes, at vi har holdet til at spille med fire i bagkæden, siger Lars Friis.

Den første test af den nye formation bliver dog uden cheftrænerens tilstedeværelse. Lars Friis er til sin datters studenterfest, hvorfor de to assistenter Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz står i spidsen for AaB i Aarhus. Kampen bliver også uden mere end en håndfuld spillere, idet Lucas Andersen, Daniel Granli, Louka Prip, Magnus Christensen samt Anders Noshe er ukampdygtige. Mathias Ross har ferie, mens den nytilkomne tyske lejesvend Kilian Ludewig ikke er i truppen.

Her er der til gengæld blandt andre fundet plads til den tidligere AaB'er Marco Ramkilde, der er klubløs, men i øjeblikket træner med superligatruppen.

AaB's trup mod AGF 1 Josip Posavec, 2 Kristoffer Pallesen, 3 Jakob Ahlmann, 6 Pedro Ferreira, 7 Allan Sousa, 8 Iver Fossum, 9 Milan Makaric, 14 Malthe Højholt, 15 Anders Hagelskjær, 17 Kasper Kusk, 19 Anosike Ementa, 20 Oliver Klitten, 21 Lars Kramer, 22 Theo Sander, 23 Robert Kakeeto, 24 Vladimir Prijovic, 28 Jeppe Pedersen, 35 Marcus Hannesbo, 38 Oliver Ross, 39 Kasper Høgh samt akademispillerne Gustav Dahl og Emil Nymann og den tidligere AaB-spiller Marco Ramkilde. VIS MERE

- Vi får alle spillere i kamp, og vi får det også ramt nogenlunde sådan, at vi får set folk på de positioner, hvor vi gerne vil se dem.

- Vi har arbejdet med defensiven hele ugen, og selv om vi selvfølgelig gerne må score nogle mål, hvis vi kan, skal vi først og fremmest have nogle svar i forhold til det, siger Lars Friis.

Der er kampstart klokken 14. Kampen kan ses på AGF's Youtubekanal eller følges i en liveblog på nordjyske.dk.