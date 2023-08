AaB-duo fik smertefuld exit: Sådan går det dem

AALBORG:Selvom AaB udraderede FC Fredericia 4-0 i weekendens 1. divisionskamp, kom der en smule malurt i bægeret i slutfasen i form af to mulige skader.

Målmand Josip Posavec tog sig til nakke og skulder, og det så ud til, at målmanden havde pådraget sig en skade. Efter længere tids behandling fuldførte kroaten dog opgøret.

Udover målmanden med de tre cleansheets i sæsonen blev Nicklas Helenius også hjulpet af banen i storsejren over Fredericia. Han så ud til at have slået sig efter en hård duel.

Ifølge cheftræner Oscar Hiljemark er der dog ingen grund til bekymring for hverken ham eller fans af den rødhvide klub.

- Der er ingen problemer med hverken Josip (Posavec, red.) eller Nicklas (Helenius, red.). No worries, siger Oscar Hiljemark.

Ved tirdagens træning var Josip Posavec da også i fuld galop, mens Nicklas Helenius og resten af førsteholdstruppen tog en let træning under sensommerstormen.

Dermed kan AaB-træneren prise sig lykkelig over kun at have to spillere på skadeslisten, efter at den unge midtstopper Sebastian Otoa vendte tilbage til tirsdagens blæsende træning.

De eneste spillere tilbage på lazarettet er kantspilleren Younes Bakiz, der blev lårskadet i sæsonpremieren mod B93, samt AaB's yngste debutant nogensinde, Anders Noshe.

Tilfreds med tre point

Cheftræner Oscar Hiljemark kigger i øvrigt med tilfredshed tilbage på søndagens opgør på Aalborg Portland Park mod Fredericia.

- Det er altid positivt at vinde og de tre point betyder meget for os, men der er altid punkter, hvor vi kan forbedre os, siger han.

På fredag kan AaB se frem til at møde FC Helsingør, der i øjeblikket ligger på femtepladsen i Nordicbet Ligaen. Lørdag tabte det nordsjællandske hold 1-2 på udebane til Vendsyssel FF.

- Det bliver rigtig fedt, og det er jo selvfølgelig et andet miljø. Vi kan altid blive bedre på nogle ting, og det forsøger vi at stræbe efter at gøre, når vi møder Helsingør på fredag, siger Oscar Hiljemark om kampen.

AaB spiller kampen mod FC Helsingør på Helsingør Stadion fredag aften klokken 19.