AaB-duo i spil til Lyngby-kamp

FODBOLD: Da AaB i sidste uge spillede 0-0 på udebane mod Brøndby, var det uden hjælp fra de to midtbanespillere Kasper Risgård og Magnus Christensen, der begge sad over med skader.

Fredag var de dog begge tilbage på træningsbanen, og de kan muligvis komme i spil i søndagens hjemmekamp mod Lyngby.

- Det var første gang, at Risgård trænede med truppen efter sin skade. Det så fornuftigt ud, så der er en chance for, at han er klar søndag, men jeg ved det ikke med sikkerhed endnu, siger AaB-træner Morten Wieghorst, der også håber på at få Magnus Christensen spilleklar.

- Han har haft nogle problemer med lysken, men han trænede med, og det så positivt ud. Hvis ikke der kommer en reaktion, vil jeg tro, at han er til rådighed mod Lyngby, siger Morten Wieghorst.

Til gengæld må AaB fortsat undvære Rasmus Würtz. Anføreren ventes tidligst at være spilleklar til hjemmekampen 15. oktober mod FC Helsingør.