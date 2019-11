AaB-duo må opgive Hobro-kamp

FODBOLD:AaB må fortsat se bort fra midterforsvareren Kasper Pedersen og angriberen Mikkel Kaufmann, når de søndag tager imod Hobro IK i Superligaen.

Topscorer Kaufmann var med i den første del af lørdagens afsluttende træning, men gik siden ud og er altså fortsat ikke helt kommet sig over den knæskade, han pådrog sig i aktion for U19-landsholdet for to uger siden.

Kasper Pedersen trænede lørdag for nedsat kraft og er fortsat udenfor med den skade, han pådrog sig i 4-0-sejren over AC Horsens for en uge siden.

Hos Hobro IK er eneste ændring i forhold til 2-1-nederlag mod FC København i Parken, at Anel Ahmedhodzic vender tilbage fra karantæne. Det svenske midterforsvarer skubber derfor Brandon Onkony ud af truppen.

Der er kampstart mellem AaB og Hobro søndag kl. 18.00 på Aalborg Portland Park.