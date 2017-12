AaB-duo på ligalandsholdet

FODBOLD: Landstræner Åge Hareide har inkluderet de to AaB’ere Jakob Ahlmann og Jannik Pohl i den 23-mand store ligalandsholdstrup, der 6. januar sætter kursen mod Abu Dhabi.

Her skal det danske ligalandshold møde det svenske ligalandshold, der blandt andet inkluderer AaB’s Jacob Rinne, ligesom man forventer at møde en endnu unavngiven modstander.

Den danske trup domineres dog af spillere fra FC Midtjylland. Jesper Hansen, Kian Hansen, Rasmus Nissen, Jakob Poulsen og Mikkel Duelund er med fra FC Midtjylland, mens et andet tophold i Superligaen, FC Nordsjælland, har to mand med.

Landstræneren har bevidst udeladt spillere fra FC København for at sikre Ståle Solbakken og co. de bedste forberedelsesbetingelser til Europa League-knockoutkampene i februar.

Holdet er på tur fra 6.-16. januar. Der er planlagt en kamp mod Sverige 11. januar, og der arbejdes på en ekstra kamp 15. januar.

Ligalandsholdet har ikke været på tur siden 2013./ritzau/