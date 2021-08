AaB dykker ned i sag om mange tomme pladser på tribunerne

FODBOLD:Søndag tørnede AaB sammen med AGF i Superligaens fjerde runde, og til kampen havde tre sponsorer i samarbejde med klubben sørget for gratis entré, og det havde vist sig at være eftertragtet.

Dagen, hvor biletterne blev frigivet, endte AaB's hjemmeside med at gå ned. Derfor ærgrer det også AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum, at se et ikke-fyldt Aalborg Portland Park.

- Vi var selvfølgelig ærgerlige over at se, at der ikke var fyldt op. Der var stor efterspørgsel på biletter op til kampen, og vi kunne have haft 2000-3000 mere inde, fortæller han.

På baggrund af de mange tomme pladser analyserer AaB nu på, hvem de udeblevne er.

- Vi er i gang med at analysere på det nu for at se, om det er en stor samlet pulje af billetter, eller om det er nogle biletter hist og pist. Vi ringer ikke folk op og undersøger ikke personligt, men vi kigger på, om det for eksempel kan være sponsorer, der har hentet en billet og så ikke kunne komme alligevel, pointerer Thomas Bælum.

- Vi har fået et nyt system, hvor der er tilmelding til kampene for vores sponsorer. Når det nu var første gang søndag, kan det jo tænkes at være nogen, som har trukket en billet for tidligt, og som så ikke har kunne komme alligevel. Det vil der nok altid være, når man begynder på noget nyt, erkender han.

Samtidig forklarer Thomas Bælum også, at et spild på 80 til 85 procent er meget normalt for fodboldklubber, og derfor er det ikke, fordi klubben ikke havde forudset nogle tomme pladser på trods af, at det var en udsolgt kamp.

Magisk oplevelse

Selvom der var tomme pladser på tribunerne, var der stadig noget magisk over det stadion, som AaB trådte ind på mod AGF.

- Det var fantastisk. Det var næsten en magisk oplevelse at se hele stadion. Det var også dejligt at se en partnertribune med så mange flag. Stor cadeau til fangrupperne, der havde klædt kampen på. Vi laver et tema, men det er ikke noget værd, hvis ikke fansene tager det til sig, og det gjorde de. Alt spillede bare den dag både før, under og efter kampen, konstaterer Thomas Bælum.

Den nye fanzone blev også åbnet før kampen, hvor mange AaB-fans mødte op.

- Det var super positivt hele vejen igennem. Fansene, der har fejret alt med klubben gennem tiden, har aldrig kunne være på stadion tre timer før kamp og opleve sådan en stemning, understreger Thomas Bælum.

- Selvfølgelig er der en del læring i det. Både angående lange køer og bevægelsen omkring i zonen, men det er noget, vi bygger videre på hen ad vejen.

Den nye fanzone blev indviet til kampen mellem AaB og AGF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Målet med fanzonen er ikke kun at samle fansene. Det handler også om, hvordan det i sidste ende kan komme klubben til gode.

- Fanzonen gør, at vi kan forlænge vores match day-oplevelse. Vi har et uderum nu, hvor vi kan lave aktiviteter for alle vores fans. Vi kan lave tematiseringer til forskellige fantyper. Søndag kan vi for eksempel fokusere på familierne, og fredagskampene kan vi gøre mere festlige.

- Det skulle forhåbentlig også være med til at give en større omsætning på Aalborg Portland Park, så vi kan stige på alle parametre, fastslår Thomas Bælum.

Temaet til den næste hjemmekamp mod FC Nordsjælland er endnu ikke offentliggjort, men Thomas Bælum er ikke i tvivl om, hvilken retning det ender med at gå i.

- Det er ikke helt meldt ud endnu, men det er jo en fredagskamp, så det kunne godt tænkes, at det skulle have et mere festligt tema. Det er klart, når man har et stadion, der ligger inde midt i byen, så lægger det op til fest i gaden, forklarer han.

