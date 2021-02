AaB-emne er på vej til Danmark

FODBOLD:Meget tyder på, at spanieren Rubén Herráiz Alcaraz - i daglig tale bare kendt som Rufo - bliver AaB's ventede forstærkning af offensiven.

Lørdag fortalte sportschef Inge André Olsen til NORDJYSKE, at AaB nu var enige om de økonomiske detaljer i en aftale med en offensivspiller, og at det kun nu var logistikken og et lægetjek, der manglede at falde på plads. Sportschefen ønskede dog ikke at sætte navn på den omtalte spiller.

Men Rufo, der de seneste dage har været det varmeste navn på rygtebørsen i forhold til AaB, indikerer nu på sin Instagram-story, at han har sat kursen mod Danmark.

Foto: Rubén Herráiz Alcaraz' Instagram-story.

Inge André Olsen ønskede lørdag ikke at kommentere rygterne om Rufo, der har spillet under AaB-træner Martí Cifuentes i Sandefjord. Spanieren forlod den norske klub ved kontraktudløb ved årsskiftet og er derfor i øjeblikket uden klub.