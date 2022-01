AaB-emner viste sig godt frem i årets første testkamp

FODBOLD:Det var stort set hele Hobro-truppen, der kom i spil i løbet af de 90 minutter i lørdagens træningskamp mod Viborg. Efter en nulløsning i de første 45 minutter fik Viborg scoret på et hovedstød fra Lars Kramer og et flot lob fra Clint Leemans efter pausen.

Hobro havde også et par fine chancer i løbet af kampen, men det var Viborg, der havde majoriteten af muligheder.

At det endte med en 2-0-sejr til Viborg, var dog mest af alt et komma i fortællingen fra træningskampen. Spillet var, som man kunne forvente af meget svingende kvalitet, men der var dog ingen tvivl om, at Viborg viste et niveau, som Hobro i store stræk havde svært ved at matche.

Til gengæld kunne Hobro-træner Martin Thomsen glæde sig over en stærk præstation fra keeper Adrian Kappenberger, der bød ind med flere flotte redninger undervejs.

Kampen bød blandt meget andet på et indirekte duel mellem to mulige AaB-spillere. Hos Viborg fik Christian Sørensen første halvleg på venstrebacken, og han efterlod vanen tro et stærkt offensivt indtryk.

Det andet AaB-emne Kasper Høgh havde svære arbejdsbetingelser i front hos Hobro, men han fik dog flere gange vist sin store styrke i hovedspillet, hvor han vandt langt størstedelen af duellerne mod Viborgs midterforsvar. Høgh var også den Hobro-spiller, der kom tættest på en scoring, da han fik en fin flugter afrettet, så den var centimeter fra krydse målstregen.

- Jeg er overordnet set godt tilfreds med kampen. Vi vil altid være trætte af at tabe en fodboldkamp, men jeg fik set en masse spillere i aktion. Første halvleg var en mere lige kamp, hvor vi havde tilløb til noget, men så er det klart, at den sidste halve time blev en anden kamp. Der var flere gode momenter i en fin træningskamp, hvor vi fik doseret det hele godt, siger Martin Thomsen.

Mens Hobros to amerikanere Don Deedson og Jacob Samnik var fraværende, fordi de fortsat er fanget på den anden side af atlanten grundet coronarelaterede rejseproblemer, så var Frederik Dietz også fraværende, ligesom Jesper Bøge og Mads Hvilsom heller ikke var med.

Sidst men ikke mindst var Sebastian Avanzini heller ikke med. Han er nemlig en tur i Tyskland i disse dage, hvor han afsøger muligheden for et klubskifte.

- Historien er, at Sebastians tidligere træner Michael Jørgensen, der nu er tilknyttet Bayer Uerdingen, tog kontakt for at høre om han måtte komme ned og prøvetræne. Inden vi gik på pause havde vi en snak med Avanzini, og han gav udtryk for, at han gerne ville kigge efter noget andet. Det har vi givet ham fri til. Derfor har han fået lov til at tage ned og prøvetræne i en uges tid, forklarer Lars Justesen.

Hvorvidt det ender med en skilsmisse mellem Avanzini og Hobro er et åbent spørgsmål.

- Der er også en mulighed for, at han spiller i Hobro i foråret. Uerdingen har vist ikke verdens bedste økonomi, så nu må vi se, hvad det ender med. Det kan måske komme på tale med noget leje, siger Lars Justesen.