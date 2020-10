AaB'er blev helt i ny rolle: - Vi ved, at vi kan få mere ud af ham

FODBOLD:Det var så effektfuldt, som AaB-træner Jacob Friis formentlig havde drømt om, da han i søndagens sejr over FC København havde udstyret Iver Fossum med en ny rolle.

Med tilgangen af Oscar Hiljemark på den centrale midtbane er Fossum blevet rykket frem i AaB's forreste kæde, og i Telia Parken kvitterede nordmanden med begge mål i AaB's 2-1-sejr.

- Vi ved, at vi kan få mere ud af Iver, og det vil vi have. Det passer ham godt at spille længere fremme, for han er flittig, kommer i feltet samtidig med, at han er en teknisk dygtig spiller.

- Sidst, han spillede der, scorede han også to mål (i sidste sæsons pokalsemifinale mod AGF, red.), og at det så blev til en gentagelse er jo bare fantastisk, siger AaB-træner Jacob Friis.

Iver Fossum selv fandt sig også godt til rette i sin nye rolle.

- Jeg fik scoret to mål, og det var selvfølgelig dejligt. Jeg trives fint i den rolle, men jeg gør mit bedste, uanset hvor træneren placerer mig, siger Iver Fossum.

Nordmandens dage som central midtbane er dog heller ikke nødvendigvis forbi, selv om søndagens eksperiment var succesfuldt.

- Han kan gøre det godt på begge positioner, og vi så ham jo også gå ned på midtbanen, da Oscar gik ud. Det er kun godt, at vi har spillere, der kan byde ind på flere positioner, siger Jacob Friis.