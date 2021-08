AaB'er blev skadet i Silkeborg: Her er status dagen derpå

FODBOLD:Jakob Ahlmann måtte udgå tidligt af søndagens kamp mod Silkeborg, da han pådrog sig en skade omkring hoftebøjeren og lysken.

Den rutinerede AaB-back måtte udgå efter blot 20 minuters spil, da han fik en tackling i haserne. Indtil videre er skadens alvor stadig uvis, men Jakob Ahlmann er fortrøstningsfuld.

- Jeg skal ind til vores læge i aften og lige kigges igennem. Men lige umiddelbart virker det ikke alvorligt, så jeg forventer en kort pause, understreger han.

Hvor lang skadesperioden præcis bliver, er også stadig uklart. Derfor er den kommende kamp mod AGF måske uden for rækkevidde for Jakob Ahlmann.

- Det må tiden vise. Det er noget i hoftebøjer- og lyskeregionen, der har fået et tryk eller et lille riv. Så tidshorisonten er rigtig svær at sige noget om lige nu, fortæller han.

- Vi må se, om AGF-kampen bliver for tæt på, men det er lidt for tidligt at sige noget om nu, pointerer han.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her