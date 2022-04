AaB'er bobler af selvtillid efter landsholdstjeneste

FODBOLD:Den nu overståede landskampspause bød på landsholdstjeneste for tre AaB-spillere. De er alle vendt hjem til AaB med gode præstationer på et udbygget landsholds-CV.

Theo Sander har sammen med det danske U17-landshold kvalificeret sig til sommerens EM-slutrunde for sin årgang, og den nordjyske keeper ligner oplagt inventar på det danske hold, når slutrunden skal spilles. Således er Sander lige nu første keeper på det danske U17-landshold, og i en af de tre kval-kampe fik han oven i købet lov til at bære anførerbindet.

Oliver Ross fik spilletid for det danske U18-landshold, da man mødte England i en kamp, der sluttede 3-3. Den talentfulde AaB-angriber blev skiftet ind undervejs i en kamp, der bød på både højt tempo og mange målchancer.

Oliver Ross' storebror Mathias Ross var også i aktion. Han fik hele U21-landskampen mod Belgien på MCH Arena.

Her havde han kæmpet sig igennem sygdom for at blive klar til at spille mod et af verdens på papiret stærkeste U21-landshold.

- Det var en stor oplevelse at prøve at blive matchet mod så gode spillere. Belgiens offensive spillere spiller på et meget højt niveau, så det var i sig selv en kæmpe udfordring, siger Mathias Ross.

Den unge AaB-stopper fik dog løst sine opgaver med samme autoriet, som han udviste i den seneste superligakamp mod Brøndby.

- Jeg føler, jeg fik leveret det, jeg gerne ville både offensivt og defensivt. Min fornemmelse er, at jeg spillede en godkendt kamp, og det giver naturligvis noget glæde. Eneste minus var, at vi ikke vandt kampen, siger Mathias Ross, der måtte notere sig, at det blev til 1-1 mod Belgien.

Blandt andet spillede Mathias Ross overfor Lois Openda, der har scoret 12 mål for Vitesse i Æresdivisionen i indeværende sæson.

- Det var en fed udfordring. Der var virkelig sådan en oplevelse, der giver mig blod på tanden. Når jeg kan være på det her niveau giver det mig håb om, at jeg en dag i fremtiden kan være med på mere end Superliga-niveau, siger Mathias Ross, der er vendt hjem til AaB fyldt med selvtillid.

- Det er altid dejligt at komme ud og få lidt andre impulser, end dem jeg får i hverdagen. Det er også skønt, at jeg kan tage sådan en erfaring med hjem til den daglige træning i AaB, siger Mathias Ross, der sammen med resten af AaB-holdet skal op mod FC København søndag eftermiddag. Der er kampstart klokken 14 på Aalborg Portland Park.