AaB'er er tilbage på træningsbanen: - Det er gået hurtigere, end jeg havde regnet med

FODBOLD:Jakob Ahlmann måtte udgå efter 20 minutters spil af søndagens 0-0 kamp mod Silkeborg, men den 30-årige backs skadespause ser ud til at blive kort.

Fredag var han i stand til at træne med holdkammeraterne for første gang siden skaden.

- Det er gået hurtigere, end jeg havde regnet med, men der er stadig lidt udfordringer. Jeg er ikke på 100 procent endnu. Jeg skal være helt smertefri, før jeg føler, at det er helt i orden, og jeg kan stadig mærke lidt ømhed, når jeg træner igennem på 100 procent, som jeg gjorde i en del af træningen i dag, siger Jakob Ahlmann.

Problemet er opstået i den ene hoftebøjer.

- Jeg fik et stræk eller et vrid i søndags, men det er ikke en forstrækning eller noget, der er revet over, så der er som sådan ikke noget at være bange for. Det handler om at kunne holde ud at spille på det og give sig 100 procent uden at skulle tænke for meget på det, siger Jakob Ahlmann.

Trods deltagelsen i fredagens træning er hans rolle i søndagens hjemmekamp mod AGF derfor stadig et åbent spørgsmål.

- Det er svært at sige. Det er først i dag, jeg har kunnet træne med, så det kan godt være, at trænerne vurderer, at min træningsuge har været for kort.

- Jeg regner med at træne fuldt med i morgen, og så må det være op til træneren at tage et valg, men det ser bestemt positivt ud, i betragtning af hvor hurtigt det er gået. Jeg tror bestemt på, at jeg kan få en rolle på den ene eller anden måde på søndag, siger Jakob Ahlmann.

Også forsvarsspilleren Anders Hagelskjær, der måtte udgå af onsdagens træning med en skade, var fredag tilbage på træningsbanen. Kasper Kusk kom også til skade onsdag, men han har været på træningsbanen både torsdag og fredag.