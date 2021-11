AaB'er er tvivlsom: Her er status før SønderjyskE-kamp

FODBOLD:Da AaB for 14 dage siden spillede 1-1 mod Randers FC, var det uden deltagelse af Frederik Børsting, og den alsidige AaB'er er heller ikke en sikker deltager i mandagens udekamp mod SønderjyskE.

I størstedelen af den nu overståede landskampsperiode har Frederik Børsting været plaget af den rygskade, der holdt ham ude af den seneste superligakamp.

- Han har trænet med holdet de sidste to dage. Det er gået godt, men inden da var han ude af holdtræning i 10-11 dage, så vi må nu vurdere, om han kan hjælpe holdet i morgen. Hans to træninger har dog været gode, men jeg skal tale med ham og lægestaben, inden vi træffer en beslutning, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Foruden langtidsskadede Lucas Andersen og karantæneramte Pedro Ferreira må AaB-træneren også se bort fra den norske forsvarsspiller Daniel Granli, der efter alt at dømme ikke kommer i kamp mere i år på grund af den ankelskade, han pådrog sig for tre uger siden i udekampen mod FC Nordsjælland.

- Hans forløb er godt, men det er en alvorlig ankelskade, så vi skal være kloge, og det vil ikke give nogen mening at forcere ham tilbage i de sidste kampe. Han skal være klar, når vi starter træningen i januar, siger Martí Cifuentes.

AaB vandt sæsonens første indbyrdes møde med SønderjyskE med hele 4-0, men siden har mandagens værter skiftet ud på trænerposten, hvor den hidtidige assistenttræner Simon Poulsen i øjeblikket vikarierer som cheftræner ovenpå fyringen af tyske Michael Boris.

- Det kan være svært at forberede sig på et hold, der lige har skiftet træner, men det gør bare, at vi kan holde endnu mere fokus på os selv. Normalt bruger vi nok 90 procent af tiden på os selv, og i den her uge har det måske været 95 procent, fordi det ikke giver mening at bruge meget tid på dem, når vi ikke ved, hvad de vil gøre.

- De har talt om at ville back to basics, så jeg forventer, at de spiller mere direkte. Vi skal have respekt for dem, for de har gode spillere, men først og fremmest skal vi være os selv, siger Martí Cifuentes.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her