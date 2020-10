AaB'er fik fuld spilletid, da unge danskere spillede sig til EM

FODBOLD:AaB's Lukas Klitten og resten af det danske U21-landshold kan se frem til at deltage ved EM i Slovenien og Ungarn næste sommer.

AaB-backen spillede alle 90 minutter, da Danmark tirsdag aften sikrede sig billetten med en 2-1-sejr over Finland på Aalborg Portland Park. Dermed er Danmark med en spillerunde tilbage sikker på at vinde gruppe 8 foran Rumænien.

Danmark behøvede kun et point mod Finland for at gøre arbejdet færdigt, men der var end ikke spillet to minutter, før hjemmeholdet havde bragt sig på sejrskurs. Silkeborgs Rasmus Carstensen kom til baglinjen, og hans indlæg fandt Ajax-spilleren Victor Jensen, der ikke havde nogen problemer med at score til 1-0.

Fem minutter inde i anden halvleg kom danskerne dog i problemer, da målmand Oliver Christensen nedlagde en finne i feltet og begik et straffespark, som Marcus Foss udnyttede til at bringe balance i regnskabet.

Kort efter havde indskiftede Gustav Isaksen et forsøg på overliggeren, men efter en times spil fik danskerne genetableret føringen. Jacob Bruun Larsen snørede fuldstændig den finske højre back, før han serverede bolden for Victor Jensen, der igen var på pletten.

Danmark burde også have bragt sig foran 3-1, men denne gang var Jacob Bruun Larsen for uselvisk. Hoffenheim-spilleren opfangede en finsk fejlaflevering og havde frit løb mod mål, men i stedet for at afslutte lagde han bolden på tværs til Victor Jensen, der fik sit forsøg reddet af den finske målmand, hvorefter Gustav Isaksen sendte riposten i sidenettet.

Brøndbys Jesper Lindstrøm måtte siden se sit forsøg fra kanten af feltet prelle af på overliggeren, men de brændte chancer ændrede dog ikke på, at Danmark i fred og fordragelighed kunne sikre sig EM-billetten.